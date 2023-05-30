https://ria.ru/20230530/gruzy-1875179517.html
Грузовые БПЛА смогут заменить вертолеты при доставке, считает эксперт
Грузовые БПЛА смогут заменить вертолеты при доставке, считает эксперт - РИА Новости, 30.05.2023
Грузовые БПЛА смогут заменить вертолеты при доставке, считает эксперт
Отечественные беспилотники в ближайшем будущем станут достойной заменой вертолетам и смогут доставлять грузы в труднодоступные районы России, считает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:46
2023-05-30T19:46
2023-05-30T19:46
технологии
россия
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АЭРОДРОМ АЛФЕРЬЕВО (Московская область), 30 мая – РИА Новости. Отечественные беспилотники в ближайшем будущем станут достойной заменой вертолетам и смогут доставлять грузы в труднодоступные районы России, считает управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых. "Если человек живет в труднодоступном месте, где нет дороги, то зачастую он получает все грузы, продукты питания вертолетом, который ходит раз в месяц и перелет которого стоит больших денег. Благодаря дрону эта проблема решается", – рассказал РИА Новости Молодых в рамках технологического конкурса "Аэрологистика", который проходит в Московской области. Он добавил, что ближайшая перспектива широкой эксплуатации беспилотников связана именно с доставкой больших грузов. По его словам, пока беспилотники производятся в ограниченном количестве. "Как только запустится массовое производство дронов и произойдёт снятие барьеров, которые сейчас затрудняют эксплуатацию, стоимость полета значительно снизится", - подчеркнул Молодых.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
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технологии, россия, московская область (подмосковье), бпла
Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), БПЛА
Грузовые БПЛА смогут заменить вертолеты при доставке, считает эксперт
Эксперт Молодых: грузовые БПЛА смогут заменить вертолеты при доставке грузов в глубинку