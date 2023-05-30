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Экс-помощница Байдена заявила о намерении получить российское гражданство
Экс-помощница Байдена заявила о намерении получить российское гражданство - РИА Новости, 30.05.2023
Экс-помощница Байдена заявила о намерении получить российское гражданство
Бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид заявила, что хотела бы подать заявление о получении российского гражданства. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:38
2023-05-30T17:38
2023-05-30T17:38
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид заявила, что хотела бы подать заявление о получении российского гражданства. "Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь в Москве, в России, которые приняли меня с распростертыми руками… Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство", - сказала она в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Рид надеется, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина, парламентарий пообещала обсудить этот вопрос на заседании комитета по международным делам. В конце апреля 2023 года президент США Байден заявил о своем выдвижении на новый президентский срок. Тогда же гражданка США Тара Рид сделала повторное заявление о том, что она подверглась насилию со стороны Джо Байдена во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 1990-е годы. Однако если ранние обвинения в адрес Байдена повлекли за собой уголовное преследование Тары, то после повторного заявления угрозы стала получать не только она, но и ее семья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, джо байден, владимир путин, мария бутина, госдума рф
В мире, США, Россия, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Мария Бутина, Госдума РФ
Экс-помощница Байдена заявила о намерении получить российское гражданство
Экс-помощница Байдена Тара Рид заявила о намерении получить российское гражданство