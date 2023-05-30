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В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена - РИА Новости, 30.05.2023
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12:47 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/grazhdanstvo-1875040697.html
В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена
В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена - РИА Новости, 30.05.2023
В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина пообещала обсудить на комитете возможность получения гражданства России для экс-помощницы президента... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:47
2023-05-30T12:47
сша
россия
джо байден
мария бутина
госдума рф
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина пообещала обсудить на комитете возможность получения гражданства России для экс-помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид. В конце апреля 2023 года президент США Байден заявил о своем выдвижении на новый президентский срок. Тогда же гражданка США Тара Рид сделала повторное заявление том, что она подверглась насилию со стороны Джо Байдена во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 1990-е годы. Однако если ранние обвинения в адрес Байдена повлекли за собой уголовное преследование Тары, то после повторного заявления угрозы стала получать не только она, но и ее семья. "Я услышала просьбу Тары, и я ее принимаю. Подготовлю соответствующие документы. Как депутат Государственной Думы предложу это на комитете по международным делам. Я очень надеюсь, что мои коллеги также поддержат моё предложение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, дабы изыскать возможность для Тары нахождения здесь в России и, возможно, в ускоренном режиме принятия гражданства Российской Федерации", - сказала Бутина в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и якобы совершил действия сексуального характера. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.
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сша, россия, джо байден, мария бутина, госдума рф, вашингтон (штат)
США, Россия, Джо Байден, Мария Бутина, Госдума РФ, Вашингтон (штат)
В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена

Бутина пообещала помочь с получением российского паспорта экс-помощнице Байдена Таре Рид

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина пообещала обсудить на комитете возможность получения гражданства России для экс-помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид.
В конце апреля 2023 года президент США Байден заявил о своем выдвижении на новый президентский срок. Тогда же гражданка США Тара Рид сделала повторное заявление том, что она подверглась насилию со стороны Джо Байдена во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 1990-е годы. Однако если ранние обвинения в адрес Байдена повлекли за собой уголовное преследование Тары, то после повторного заявления угрозы стала получать не только она, но и ее семья.
"Я услышала просьбу Тары, и я ее принимаю. Подготовлю соответствующие документы. Как депутат Государственной Думы предложу это на комитете по международным делам. Я очень надеюсь, что мои коллеги также поддержат моё предложение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, дабы изыскать возможность для Тары нахождения здесь в России и, возможно, в ускоренном режиме принятия гражданства Российской Федерации", - сказала Бутина в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и якобы совершил действия сексуального характера. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.
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СШАРоссияДжо БайденМария БутинаГосдума РФВашингтон (штат)
 
 
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