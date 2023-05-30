Рейтинг@Mail.ru
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 30.05.2023 (обновлено: 12:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/grafik-1875027657.html
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях - РИА Новости, 30.05.2023
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях
График пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится в июне из-за работ по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:00
2023-05-30T12:07
москва
ржд
дубна
дмитров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794570406_0:179:3216:1987_1920x0_80_0_0_48e7a21cbf22aa3cc2785e50f440e3fa.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. График пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится в июне из-за работ по развитию инфраструктуры, сообщила компания. "В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры", - говорится в сообщении. На Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня (10.50 – 14.30) на участке Каналстрой-Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. В связи с этим в будни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва-Савелово, Лобня-Вербилки и Дубна–Дмитров; а 3-5 и 10-12 июня - между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна, а также между Москвой и Дубной. Также из-за строительства трех дополнительных и четырех главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4 2-3 и 3-4 июня (с 23.00 до 9.00) из расписания выведут некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск. На Ярославском направлении с 10.00 3 июня до 10.00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская-Москва. В связи с этим будут отменены несколько поездов на участках Москва-Лосиноостровская-Мытищи–Пушкино, а некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.
https://ria.ru/20230515/kamery-1871795075.html
https://ria.ru/20230504/zatseper-1869645902.html
москва
дубна
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794570406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5805d1dfb5f0d2a9a63786ac59493177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ржд, дубна, дмитров, общество
Москва, РЖД, Дубна, Дмитров, Общество
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях

МЖД в июне изменит график движения электричек трех направлений из-за работ на путях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНа платформе транспортно-пересадочного узла
На платформе транспортно-пересадочного узла - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
На платформе транспортно-пересадочного узла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. График пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится в июне из-за работ по развитию инфраструктуры, сообщила компания.
"В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Электрички на путях возле Моторвагонного депо Крюково в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Камеры выявили более 3 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути в МО
15 мая, 12:34
На Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня (10.50 – 14.30) на участке Каналстрой-Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. В связи с этим в будни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва-Савелово, Лобня-Вербилки и Дубна–Дмитров; а 3-5 и 10-12 июня - между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна, а также между Москвой и Дубной.
Также из-за строительства трех дополнительных и четырех главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4 2-3 и 3-4 июня (с 23.00 до 9.00) из расписания выведут некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск.
На Ярославском направлении с 10.00 3 июня до 10.00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская-Москва. В связи с этим будут отменены несколько поездов на участках Москва-Лосиноостровская-Мытищи–Пушкино, а некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.
Зацепера-подростка спасли в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Зацепера"-подростка спасли в подмосковных Люберцах
4 мая, 13:49
 
МоскваРЖДДубнаДмитровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала