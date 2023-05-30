https://ria.ru/20230530/grafik-1875027657.html
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях - РИА Новости, 30.05.2023
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях
График пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится в июне из-за работ по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:00
2023-05-30T12:00
2023-05-30T12:07
москва
ржд
дубна
дмитров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. График пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится в июне из-за работ по развитию инфраструктуры, сообщила компания. "В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры", - говорится в сообщении. На Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня (10.50 – 14.30) на участке Каналстрой-Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. В связи с этим в будни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва-Савелово, Лобня-Вербилки и Дубна–Дмитров; а 3-5 и 10-12 июня - между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна, а также между Москвой и Дубной. Также из-за строительства трех дополнительных и четырех главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4 2-3 и 3-4 июня (с 23.00 до 9.00) из расписания выведут некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск. На Ярославском направлении с 10.00 3 июня до 10.00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская-Москва. В связи с этим будут отменены несколько поездов на участках Москва-Лосиноостровская-Мытищи–Пушкино, а некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.
https://ria.ru/20230515/kamery-1871795075.html
https://ria.ru/20230504/zatseper-1869645902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ржд, дубна, дмитров, общество
Москва, РЖД, Дубна, Дмитров, Общество
МЖД в июне изменит график электричек трех направлений из-за работ на путях
МЖД в июне изменит график движения электричек трех направлений из-за работ на путях