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Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских - РИА Новости, 30.05.2023
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15:36 30.05.2023 (обновлено: 15:37 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/genotsid-1875093595.html
Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских
Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских - РИА Новости, 30.05.2023
Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских
Запад напрямую поддерживает геноцид на Украине, закрывая глаза на высказывания Киева о намерении "убить всех русских", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:36
2023-05-30T15:37
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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Запад напрямую поддерживает геноцид на Украине, закрывая глаза на высказывания Киева о намерении "убить всех русских", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников". "Поскольку Запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации, кроме как пресловутая "формула мира Зеленского", а одновременно команда Зеленского грозится, освободив, как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское, вывод очень простой - Запад напрямую поддерживает геноцид", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди. "Всегда лучше знать правду о том, кто в отношении тебя что затевает. Мы эту правду уже достаточно давно выяснили. И будем исходить из того, что Запад занимает именно такую позицию", - добавил он. По словам главы дипведомства, инициативы по преодолению ситуации вокруг украинского конфликта со стороны африканских стран высказываются "искренне, исходя из стремления каким-то образом помочь". "Мы это отношение ценим", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230528/grem-1874651913.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, yahoo! inc.
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Yahoo! Inc.
Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Глава МИД Лавров заявил, что западные страны напрямую поддерживают геноцид русских

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Запад напрямую поддерживает геноцид на Украине, закрывая глаза на высказывания Киева о намерении "убить всех русских", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".
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"Поскольку Запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации, кроме как пресловутая "формула мира Зеленского", а одновременно команда Зеленского грозится, освободив, как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское, вывод очень простой - Запад напрямую поддерживает геноцид", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
"Всегда лучше знать правду о том, кто в отношении тебя что затевает. Мы эту правду уже достаточно давно выяснили. И будем исходить из того, что Запад занимает именно такую позицию", - добавил он.
По словам главы дипведомства, инициативы по преодолению ситуации вокруг украинского конфликта со стороны африканских стран высказываются "искренне, исходя из стремления каким-то образом помочь".
"Мы это отношение ценим", - отметил Лавров.
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