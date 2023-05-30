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Руководитель ФНС рассказал о внедрении единого налогового счета - РИА Новости, 30.05.2023
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23:47 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/fns-1875207691.html
Руководитель ФНС рассказал о внедрении единого налогового счета
Руководитель ФНС рассказал о внедрении единого налогового счета - РИА Новости, 30.05.2023
Руководитель ФНС рассказал о внедрении единого налогового счета
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал о трудностях, которые возникли в рамках введения единого налогового счета (ЕНС),... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:47
2023-05-30T23:47
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал о трудностях, которые возникли в рамках введения единого налогового счета (ЕНС), и принес извинения за "плохое внедрение". "Я не могу не сказать о едином налоговом счете. Первое - это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим количеством компаний. Когда пошла вся страна, система большие данные не выдержала. Нам пришлось менять на ходу фундамент всей системы", - сказал он в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Он также добавил, что из-за возникших трудностей ведомство было вынуждено закрыть раздел единого налогового счета в личных кабинетах и выдавать справки только об отсутствии задолженности. При этом Егоров также отметил, что это причинило бизнесу "огромные неудобства", за что принес извинения. Тем не менее, глава службы отметил, что внедрение ЕНС - это "очень правильная история". Он добавил, что сейчас ситуация с личными кабинетами улучшилась. "На сегодня мы открыли все личные кабинеты физических лиц - это 46 миллионов, мы открыли все 3 миллиона личных кабинетов индивидуальных предпринимателей. За мной долг - это личные кабинеты юрлиц. По личным кабинетам юрлиц мы открываем пока только тем, где мы выставляем требования, потому что у нас ограничения по срокам", - сказал он. В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов - единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков. Как отмечал ранее Егоров, из-за большого количества реквизитов для уплаты в бюджетной системе ежегодно насчитывалось от 60 до 80 миллиардов рублей невыясненных платежей.
https://ria.ru/20230526/obschepit-1874475540.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Руководитель ФНС рассказал о внедрении единого налогового счета

Руководитель ФНС Егоров извинился за проблемы с внедрением единого налогового счета

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал о трудностях, которые возникли в рамках введения единого налогового счета (ЕНС), и принес извинения за "плохое внедрение".
"Я не могу не сказать о едином налоговом счете. Первое - это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим количеством компаний. Когда пошла вся страна, система большие данные не выдержала. Нам пришлось менять на ходу фундамент всей системы", - сказал он в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
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Он также добавил, что из-за возникших трудностей ведомство было вынуждено закрыть раздел единого налогового счета в личных кабинетах и выдавать справки только об отсутствии задолженности. При этом Егоров также отметил, что это причинило бизнесу "огромные неудобства", за что принес извинения.
Тем не менее, глава службы отметил, что внедрение ЕНС - это "очень правильная история". Он добавил, что сейчас ситуация с личными кабинетами улучшилась. "На сегодня мы открыли все личные кабинеты физических лиц - это 46 миллионов, мы открыли все 3 миллиона личных кабинетов индивидуальных предпринимателей. За мной долг - это личные кабинеты юрлиц. По личным кабинетам юрлиц мы открываем пока только тем, где мы выставляем требования, потому что у нас ограничения по срокам", - сказал он.
В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов - единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков. Как отмечал ранее Егоров, из-за большого количества реквизитов для уплаты в бюджетной системе ежегодно насчитывалось от 60 до 80 миллиардов рублей невыясненных платежей.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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