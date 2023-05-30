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МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов - РИА Новости, 30.05.2023
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17:19 30.05.2023 (обновлено: 18:12 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/finansy-1875137515.html
МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов
МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов - РИА Новости, 30.05.2023
МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения на уровне персонала с властями Украины, которое делает возможным перечисление нового транша финансирования в РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:19
2023-05-30T18:12
украина
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения на уровне персонала с властями Украины, которое делает возможным перечисление нового транша финансирования в размере 900 миллионов долларов, сообщили в МВФ. "МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования… прокладывая путь для обсуждения исполнительного совета, которое сделает возможным перечисление около 900 миллионов долларов", - указано в распространенном документе. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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украина, мвф, экономика
Украина, МВФ, Экономика
МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов

МВФ и Украина на уровне персонала договорились о транше на 900 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения на уровне персонала с властями Украины, которое делает возможным перечисление нового транша финансирования в размере 900 миллионов долларов, сообщили в МВФ.
"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования… прокладывая путь для обсуждения исполнительного совета, которое сделает возможным перечисление около 900 миллионов долларов", - указано в распространенном документе.
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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