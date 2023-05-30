https://ria.ru/20230530/filial-1875087057.html

Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье

Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье - РИА Новости, 30.05.2023

Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции открылся в Амурской области, он стал одним из первых в РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:11

2023-05-30T15:11

2023-05-30T15:11

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

дальний восток

россия

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции открылся в Амурской области, он стал одним из первых в стране, сообщает правительство региона.Такие филиалы создаются по всей стране по поручению президента России. Причём, как отмечают в правительстве региона, все дальневосточные отделения госфонда открываются раньше других."Сегодня мы обсудили ближайшие планы работы фонда. На старте работа организована неплохо. Во время нашего недавнего разговора с президентом я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о выделении федеральных средств на создание в области реабилитационного центра для возвращающихся со специальной военной операции бойцов. Президент дал соответствующие поручения. Наша задача - сделать так, чтобы наши бойцы и их семьи в комфортных условиях могли получить всю необходимую помощь", - сказал губернатор области Василий Орлов.Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев. Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов."Мы в самое ближайшее время рассмотрим этот вопрос на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа, и все губернаторы расскажут, как эта работа идет, поделятся опытом. Постараемся эту работу организовать так, чтобы она была максимально эффективной. Никто из защитников Отечества не останется без внимания и поддержки", - отмечает заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Персонал фонда состоит из высококвалифицированных социальных работников – координаторов, которые будут оказывать адресную помощь каждому ветерану и семьям погибших бойцов в получении соцуслуг. На текущий момент на Дальнем Востоке прошли обучение 237 социальных координаторов фонда.В амурском филиале фонда - 25 социальных координаторов, которые готовы сопровождать защитников Отечества и помогать в решении различных вопросов. В перспективе социальные координаторы появятся в каждом муниципалитете.

https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html

амурская область

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, василий орлов (губернатор), дальний восток, россия, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"