https://ria.ru/20230530/filial-1875087057.html
Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье
Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье - РИА Новости, 30.05.2023
Филиал госфонда "Защитники Отечества" открыли в Приамурье
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции открылся в Амурской области, он стал одним из первых в РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:11
2023-05-30T15:11
2023-05-30T15:11
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
дальний восток
россия
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции открылся в Амурской области, он стал одним из первых в стране, сообщает правительство региона.Такие филиалы создаются по всей стране по поручению президента России. Причём, как отмечают в правительстве региона, все дальневосточные отделения госфонда открываются раньше других."Сегодня мы обсудили ближайшие планы работы фонда. На старте работа организована неплохо. Во время нашего недавнего разговора с президентом я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о выделении федеральных средств на создание в области реабилитационного центра для возвращающихся со специальной военной операции бойцов. Президент дал соответствующие поручения. Наша задача - сделать так, чтобы наши бойцы и их семьи в комфортных условиях могли получить всю необходимую помощь", - сказал губернатор области Василий Орлов.Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев. Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов."Мы в самое ближайшее время рассмотрим этот вопрос на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа, и все губернаторы расскажут, как эта работа идет, поделятся опытом. Постараемся эту работу организовать так, чтобы она была максимально эффективной. Никто из защитников Отечества не останется без внимания и поддержки", - отмечает заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Персонал фонда состоит из высококвалифицированных социальных работников – координаторов, которые будут оказывать адресную помощь каждому ветерану и семьям погибших бойцов в получении соцуслуг. На текущий момент на Дальнем Востоке прошли обучение 237 социальных координаторов фонда.В амурском филиале фонда - 25 социальных координаторов, которые готовы сопровождать защитников Отечества и помогать в решении различных вопросов. В перспективе социальные координаторы появятся в каждом муниципалитете.
https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), дальний восток, россия, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Дальний Восток, Россия, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции открылся в Амурской области, он стал одним из первых в стране, сообщает правительство региона.
Такие филиалы создаются по всей стране по поручению президента России
. Причём, как отмечают в правительстве региона, все дальневосточные отделения госфонда открываются раньше других.
"Сегодня мы обсудили ближайшие планы работы фонда. На старте работа организована неплохо. Во время нашего недавнего разговора с президентом я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о выделении федеральных средств на создание в области реабилитационного центра для возвращающихся со специальной военной операции бойцов. Президент дал соответствующие поручения. Наша задача - сделать так, чтобы наши бойцы и их семьи в комфортных условиях могли получить всю необходимую помощь", - сказал губернатор области Василий Орлов
.
Основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов СВО и семей павших героев. Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.
Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
«
"Мы в самое ближайшее время рассмотрим этот вопрос на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа, и все губернаторы расскажут, как эта работа идет, поделятся опытом. Постараемся эту работу организовать так, чтобы она была максимально эффективной. Никто из защитников Отечества не останется без внимания и поддержки", - отмечает заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард"
Персонал фонда состоит из высококвалифицированных социальных работников – координаторов, которые будут оказывать адресную помощь каждому ветерану и семьям погибших бойцов в получении соцуслуг. На текущий момент на Дальнем Востоке
прошли обучение 237 социальных координаторов фонда.
В амурском филиале фонда - 25 социальных координаторов, которые готовы сопровождать защитников Отечества и помогать в решении различных вопросов. В перспективе социальные координаторы появятся в каждом муниципалитете.