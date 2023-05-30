https://ria.ru/20230530/evropa-1874859576.html
Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию
Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию - РИА Новости, 30.05.2023
Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию
Авиакомпания Georgian Airways опубликовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, эксперты рассказали, сколько стоят билеты и предложат ли россиянам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T00:40
2023-05-30T00:40
2023-05-30T00:40
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания Georgian Airways опубликовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, эксперты рассказали, сколько стоят билеты и предложат ли россиянам пакетные туры, сообщает АТОР.Авиакомпания Georgian Airways намеревается предложить российским путешественникам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Сейчас на сайте Georgian Airways по европейским направлениям уже можно купить билеты из Москвы в Вену и Париж.Стоимость перелета в Вену середине июня начинается от 49,5 тысячи рублей на одного человека в одну сторону, тариф с багажом. Время в пути составит 7 часов 45 минут, пересадка в Тбилиси – час. Перелет в Париж с пересадкой в Тбилиси на рейсах Georgian Airways стоит около 51 тысячи рублей . Время в пути – 9,5 часа.Российские туроператоры уже готовы рассмотреть перспективу сотрудничества с Georgian Airways по части организации отдыха в Южной Европе."Да, безусловно, нам интересны европейские маршруты. Мы формируем туры на базе всех доступных для бронирования регулярных рейсов. Нам очень интересны Италия, Греция, Франция", – говорят в PAC Group.Аналогичного мнения придерживаются и в Ambotis Holidays, где готовы приступить к продаже туров через Грузию, как только тарифы будут заведены в систему. В первую очередь внимание туроператоров привлекли рейсы в Салоники (Греция) и Ларнаку (Кипр).В FUN&SUN также готовы присмотреться к рейсам через Тбилиси. Максимальный интерес для этого игрока сейчас представляет перевозка на Кипр.В "Интуристе" готовы рассмотреть возможности перелета на Georgian Airways в том числе и в Италию, если у Georgian Airways можно будет выписать билет на пересадочный рейс в Европу одним бланком.
https://ria.ru/20230525/reysy-1874094460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Тбилиси, Европа, Georgian Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию
Туроператоры планируют предложить путевки на Кипр, в Италию и Грецию через Грузию