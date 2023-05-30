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Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию

Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию - РИА Новости, 30.05.2023

Россиянам планируют предложить путевки в Европу через Грузию

Авиакомпания Georgian Airways опубликовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, эксперты рассказали, сколько стоят билеты и предложат ли россиянам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:40

2023-05-30T00:40

2023-05-30T00:40

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания Georgian Airways опубликовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, эксперты рассказали, сколько стоят билеты и предложат ли россиянам пакетные туры, сообщает АТОР.Авиакомпания Georgian Airways намеревается предложить российским путешественникам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Сейчас на сайте Georgian Airways по европейским направлениям уже можно купить билеты из Москвы в Вену и Париж.Стоимость перелета в Вену середине июня начинается от 49,5 тысячи рублей на одного человека в одну сторону, тариф с багажом. Время в пути составит 7 часов 45 минут, пересадка в Тбилиси – час. Перелет в Париж с пересадкой в Тбилиси на рейсах Georgian Airways стоит около 51 тысячи рублей . Время в пути – 9,5 часа.Российские туроператоры уже готовы рассмотреть перспективу сотрудничества с Georgian Airways по части организации отдыха в Южной Европе."Да, безусловно, нам интересны европейские маршруты. Мы формируем туры на базе всех доступных для бронирования регулярных рейсов. Нам очень интересны Италия, Греция, Франция", – говорят в PAC Group.Аналогичного мнения придерживаются и в Ambotis Holidays, где готовы приступить к продаже туров через Грузию, как только тарифы будут заведены в систему. В первую очередь внимание туроператоров привлекли рейсы в Салоники (Греция) и Ларнаку (Кипр).В FUN&SUN также готовы присмотреться к рейсам через Тбилиси. Максимальный интерес для этого игрока сейчас представляет перевозка на Кипр.В "Интуристе" готовы рассмотреть возможности перелета на Georgian Airways в том числе и в Италию, если у Georgian Airways можно будет выписать билет на пересадочный рейс в Европу одним бланком.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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