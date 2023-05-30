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В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана - РИА Новости, 30.05.2023
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19:41 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/erdogan-1875178759.html
В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана
В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана - РИА Новости, 30.05.2023
В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана
Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум в Twitter. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:41
2023-05-30T19:41
в мире
турция
анкара (провинция)
омер челик
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 30 мая – РИА Новости. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум в Twitter. "В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабмина", - написал Учум. Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, говорил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874314308.html
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в мире, турция, анкара (провинция), омер челик, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Анкара (провинция), Омер Челик, Президентские выборы в Турции
В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана

Советник Учум: инаугурацию Эрдогана могут провести в субботу 3 июня

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 мая – РИА Новости. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум в Twitter.
"В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабмина", - написал Учум.
Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, говорил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
28 мая, 22:47
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Омер ЧеликПрезидентские выборы в Турции
 
 
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