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Володин заявил, что США делают все для разрушения российской экономики - РИА Новости, 30.05.2023
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13:43 30.05.2023 (обновлено: 13:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/ekonomika-1875059745.html
Володин заявил, что США делают все для разрушения российской экономики
Володин заявил, что США делают все для разрушения российской экономики - РИА Новости, 30.05.2023
Володин заявил, что США делают все для разрушения российской экономики
США, "став монопольным правителем мира", делают все, чтобы разрушить экономику России, суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:43
2023-05-30T13:47
россия
вячеслав володин
сша
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США, "став монопольным правителем мира", делают все, чтобы разрушить экономику России, суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Соединённые Штаты Америки, став монопольными правителями мира, делают всё для того, чтобы разрушить нашу экономику... суверенитет. Мы должны это понимать", - сказал он в ходе пленарного заседания. По словам Володина, США используют запугивание и новые технологии. Он добавил, что "враг хочет посеять страх, панику". Володин отметил, что РФ сегодня противостоит "вся натовская машина", при этом другим государствам "мешают" помогать РФ. Спикер Госдумы также подчеркнул, что для победы необходимы "крепкий тыл, поддержка общества, страны".
https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874446923.html
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россия, вячеслав володин, сша, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, США, Госдума РФ
Володин заявил, что США делают все для разрушения российской экономики

Володин заявил, что США делают все, чтобы разрушить экономику и суверенитет России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США, "став монопольным правителем мира", делают все, чтобы разрушить экономику России, суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Соединённые Штаты Америки, став монопольными правителями мира, делают всё для того, чтобы разрушить нашу экономику... суверенитет. Мы должны это понимать", - сказал он в ходе пленарного заседания.
По словам Володина, США используют запугивание и новые технологии. Он добавил, что "враг хочет посеять страх, панику". Володин отметил, что РФ сегодня противостоит "вся натовская машина", при этом другим государствам "мешают" помогать РФ.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что для победы необходимы "крепкий тыл, поддержка общества, страны".
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РоссияВячеслав ВолодинСШАГосдума РФ
 
 
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