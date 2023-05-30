https://ria.ru/20230530/dtp-1875041716.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах - РИА Новости, 30.05.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:52
2023-05-30T12:52
2023-05-30T13:07
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875046464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_345d5f56aef304b4b9ac8861c73499e8.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек, пострадавших госпитализировали. "По предварительной информации, в результате ДТП в Мытищах пострадали 4 человека. Все они доставлены в Мытищинскую больницу – двое в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава Подмосковья.Отмечается, что проводятся диагностические исследования и оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20230501/dtp-1868993133.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875046464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf3684b5e70ef2f08bd1cb4a2f929e99.jpg
Кадры ДТП в Мытищах
Кадры ДТП в Мытищах
2023-05-30T12:52
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах
Минздрав Подмосковья: два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с BMW в Мытищах