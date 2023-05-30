https://ria.ru/20230530/dtp-1875041716.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах

Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах - РИА Новости, 30.05.2023

Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:52

2023-05-30T12:52

2023-05-30T13:07

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек, пострадавших госпитализировали. "По предварительной информации, в результате ДТП в Мытищах пострадали 4 человека. Все они доставлены в Мытищинскую больницу – двое в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава Подмосковья.Отмечается, что проводятся диагностические исследования и оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20230501/dtp-1868993133.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Кадры ДТП в Мытищах Кадры ДТП в Мытищах 2023-05-30T12:52 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)