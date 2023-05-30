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Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах - РИА Новости, 30.05.2023
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12:52 30.05.2023 (обновлено: 13:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/dtp-1875041716.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах - РИА Новости, 30.05.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:52
2023-05-30T13:07
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья. Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек, пострадавших госпитализировали. &quot;По предварительной информации, в результате ДТП в Мытищах пострадали 4 человека. Все они доставлены в Мытищинскую больницу – двое в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести&quot;, - говорится в сообщении Минздрава Подмосковья.Отмечается, что проводятся диагностические исследования и оказывается необходимая медицинская помощь.
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мытищи
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Кадры ДТП в Мытищах
Кадры ДТП в Мытищах
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при наезде BMW в Мытищах

Минздрав Подмосковья: два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с BMW в Мытищах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах, двое в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале Минздрав Подмосковья.
Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек, пострадавших госпитализировали.
«

"По предварительной информации, в результате ДТП в Мытищах пострадали 4 человека. Все они доставлены в Мытищинскую больницу – двое в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава Подмосковья.

Отмечается, что проводятся диагностические исследования и оказывается необходимая медицинская помощь.
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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