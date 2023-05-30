https://ria.ru/20230530/dtp-1875031304.html

В Мытищах BMW сбил трех человек

В Мытищах BMW сбил трех человек - РИА Новости, 30.05.2023

В Мытищах BMW сбил трех человек

В Подмосковье водитель автомобиля BMW выехал на тротуар и сбил трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:16

2023-05-30T12:16

2023-05-30T17:51

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Подмосковье водитель автомобиля BMW выехал на тротуар и сбил трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Авария произошла около 10:00 мск на Олимпийском проспекте в Мытищах."Водитель, управляя автомобилем BMW, по неустановленной причине выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. Они госпитализированы", — говорится в заявлении.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230526/dtp-1874417764.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Кадры ДТП в Мытищах Кадры ДТП в Мытищах 2023-05-30T12:16 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)