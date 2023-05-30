https://ria.ru/20230530/dtp-1875011548.html

Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек

Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек - РИА Новости, 30.05.2023

Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек

Число пострадавших при столкновении двух маршруток и легкового автомобиля в Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:04

2023-05-30T11:04

2023-05-30T11:04

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 30 мая – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух маршруток и легкового автомобиля в Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале. Ранее мэрия Волжского сообщала, что во вторник утром на улице Ташкентская столкнулись два маршрутных такси и легковой автомобиль, пострадал один пассажир. "В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека", - сообщили в полиции.

волжский

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волжский, волгоградская область