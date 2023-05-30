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Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек - РИА Новости, 30.05.2023
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11:04 30.05.2023
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Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек
Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек - РИА Новости, 30.05.2023
Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек
Число пострадавших при столкновении двух маршруток и легкового автомобиля в Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:04
2023-05-30T11:04
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 30 мая – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух маршруток и легкового автомобиля в Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале. Ранее мэрия Волжского сообщала, что во вторник утром на улице Ташкентская столкнулись два маршрутных такси и легковой автомобиль, пострадал один пассажир. "В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека", - сообщили в полиции.
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
Число пострадавших в ДТП в Волжском выросло до четырех человек

Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутками в Волжском выросло до четырех человек

© Фото : Администрация Волжского / TelegramНа месте аварии с маршрутными такси в Волжском
На месте аварии с маршрутными такси в Волжском - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Администрация Волжского / Telegram
На месте аварии с маршрутными такси в Волжском
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 мая – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух маршруток и легкового автомобиля в Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее мэрия Волжского сообщала, что во вторник утром на улице Ташкентская столкнулись два маршрутных такси и легковой автомобиль, пострадал один пассажир.
«
"В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека", - сообщили в полиции.
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
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