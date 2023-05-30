https://ria.ru/20230530/drony-1875204386.html
Польша оснастит аэропорт Варшавы системой обнаружения БПЛА
Польша оснастит аэропорт Варшавы системой обнаружения БПЛА - РИА Новости, 30.05.2023
Польша оснастит аэропорт Варшавы системой обнаружения БПЛА
Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов заканчивают внедрять в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает управляющая компания... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:07
2023-05-30T23:07
2023-05-30T23:07
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов заканчивают внедрять в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает управляющая компания данной воздушной гавани "Польские аэропорты" (PPL). Ранее сообщалось, что в текущем месяце беспилотники два раза появлялись вблизи приземляющихся в Варшаве самолетов авиакомпании LOT. Еще один неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы аэропорта города Катовице. "PPL завершает этап внедрения системы обнаружения активности беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта Шопена и в его непосредственной близости", - говорится в сообщении. Для внедрения системы борьбы с дронами PPL пригласила к сотрудничеству польскую компанию Advanced Protection Systems s.a. (APS), которая в настоящее время предоставляет решения для Вооруженных сил Польши, включая систему под названием SKYctrl. SKYCtrl одновременно выполняет обнаружение беспилотных летательных аппаратов с помощью визуального, акустического и радиолокационного методов. Отмечается, что данное решение позволяет эффективно обнаруживать и нейтрализовать все объекты типа LSS (Low – Slow – Small), то есть коммерческие, профессиональные и промышленные беспилотники.
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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в мире, технологии, варшава, lot , польша, катовице
В мире, Технологии, Варшава, LOT , Польша, Катовице
Польша оснастит аэропорт Варшавы системой обнаружения БПЛА
В аэропорту Варшавы заканчивают внедрять систему обнаружения и нейтрализации беспилотников
ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов заканчивают внедрять в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает управляющая компания данной воздушной гавани "Польские аэропорты" (PPL).
Ранее сообщалось, что в текущем месяце беспилотники два раза появлялись вблизи приземляющихся в Варшаве самолетов авиакомпании LOT
. Еще один неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы аэропорта города Катовице
.
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"PPL завершает этап внедрения системы обнаружения активности беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта Шопена и в его непосредственной близости", - говорится в сообщении.
Для внедрения системы борьбы с дронами PPL пригласила к сотрудничеству польскую компанию Advanced Protection Systems s.a. (APS), которая в настоящее время предоставляет решения для Вооруженных сил Польши
, включая систему под названием SKYctrl.
SKYCtrl одновременно выполняет обнаружение беспилотных летательных аппаратов с помощью визуального, акустического и радиолокационного методов. Отмечается, что данное решение позволяет эффективно обнаруживать и нейтрализовать все объекты типа LSS (Low – Slow – Small), то есть коммерческие, профессиональные и промышленные беспилотники.
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