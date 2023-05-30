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Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат - РИА Новости, 30.05.2023
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20:45 30.05.2023 (обновлено: 20:53 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/drony-1875188983.html
Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат
Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат - РИА Новости, 30.05.2023
Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат
Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве не может быть соизмерима с ударами по военным объектам Украины, задача РФ уничтожать центры принятия... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:45
2023-05-30T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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олег морозов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве не может быть соизмерима с ударами по военным объектам Украины, задача РФ уничтожать центры принятия решений, склады с оружием, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений. "Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача - уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные", - сказал Морозов. Морозов отметил, что необходимо понимать, что в ответ на действия РФ "будут пытаться бить по гражданским объектам". По словам парламентария, защита граждан РФ состоит в том числе в масштабировании ударов по врагу. "Защита наших граждан состоит не столько в совершенствовании систем защиты, что конечно надо делать. А в масштабировании ударов по врагу. Чем эффективнее удары, тем безопаснее будут чувствовать себя наши граждане", - добавил он.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, олег морозов, госдума рф, единая россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Олег Морозов, Госдума РФ, Единая Россия, Дмитрий Песков
Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат

Депутат Морозов: атака киевских БПЛА в Москве несоизмерима с ударами по объектам ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве не может быть соизмерима с ударами по военным объектам Украины, задача РФ уничтожать центры принятия решений, склады с оружием, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
«
"Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача - уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные", - сказал Морозов.
Морозов отметил, что необходимо понимать, что в ответ на действия РФ "будут пытаться бить по гражданским объектам". По словам парламентария, защита граждан РФ состоит в том числе в масштабировании ударов по врагу.
«
"Защита наших граждан состоит не столько в совершенствовании систем защиты, что конечно надо делать. А в масштабировании ударов по врагу. Чем эффективнее удары, тем безопаснее будут чувствовать себя наши граждане", - добавил он.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинОлег МорозовГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий Песков
 
 
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