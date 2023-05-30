https://ria.ru/20230530/drony-1875188983.html

Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат

Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат - РИА Новости, 30.05.2023

Атака киевских БПЛА несоизмерима с ударами по объектам ВСУ, заявил депутат

Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве не может быть соизмерима с ударами по военным объектам Украины, задача РФ уничтожать центры принятия... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:45

2023-05-30T20:45

2023-05-30T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

владимир путин

олег морозов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875009905_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_1afbcc825aed4b94d017026529a91d80.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве не может быть соизмерима с ударами по военным объектам Украины, задача РФ уничтожать центры принятия решений, склады с оружием, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений. "Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача - уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные", - сказал Морозов. Морозов отметил, что необходимо понимать, что в ответ на действия РФ "будут пытаться бить по гражданским объектам". По словам парламентария, защита граждан РФ состоит в том числе в масштабировании ударов по врагу. "Защита наших граждан состоит не столько в совершенствовании систем защиты, что конечно надо делать. А в масштабировании ударов по врагу. Чем эффективнее удары, тем безопаснее будут чувствовать себя наши граждане", - добавил он.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, олег морозов, госдума рф, единая россия, дмитрий песков