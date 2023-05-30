https://ria.ru/20230530/drony-1875156989.html

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы оперативно запустить мониторинг дронов

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы оперативно запустить мониторинг дронов - РИА Новости, 30.05.2023

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы оперативно запустить мониторинг дронов

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" уже имеет опыт мониторинга малой авиации и в случае необходимости готова оперативно запустить такой же для беспилотных воздух... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:15

2023-05-30T18:15

2023-05-30T18:15

россия

эра-глонасс

украина

москва

алексей райкевич

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" уже имеет опыт мониторинга малой авиации и в случае необходимости готова оперативно запустить такой же для беспилотных воздух судов, что увеличит безопасность их применения в России, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.По данным Минобороны РФ, утром во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей."Готовая инфраструктура госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, и наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны", - сказал Райкевич.По его мнению, "решение позволит упростить и, соответственно, расширить возможности использования авиадронов, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами при подтверждении и согласовании их маршрутов"."ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html

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россия, эра-глонасс, украина, москва, алексей райкевич, атака украинских беспилотников на москву