https://ria.ru/20230530/drony-1875152231.html

Глава МИД Британии прокомментировал атаки украинских дронов на Россию

Глава МИД Британии прокомментировал атаки украинских дронов на Россию - РИА Новости, 30.05.2023

Глава МИД Британии прокомментировал атаки украинских дронов на Россию

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в РФ, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:01

2023-05-30T18:01

2023-05-30T18:27

украина

россия

джеймс клеверли

атака украинских беспилотников на москву

киев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в РФ, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ. "Она (Украина - ред.) также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину", - приводит телеканал Sky News слова Клеверли. По мнению министра, атаки на "законные военные цели" вне Украины являются частью ее самообороны. При этом он отметил, что не будет строить предположения о характере нападения. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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украина, россия, джеймс клеверли, атака украинских беспилотников на москву, киев