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В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

ЕС не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве, призывает РФ не использовать это как предлог "для эскалации", заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:20

2023-05-30T13:20

2023-05-30T13:32

атака украинских беспилотников на москву

евросоюз

россия

москва

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. ЕС не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве, призывает РФ не использовать это как предлог "для эскалации", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Мы приняли к сведению сообщения, утверждающие о пролетах БПЛА в Московской области, мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины", - сказал он.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

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атака украинских беспилотников на москву, евросоюз, россия, москва