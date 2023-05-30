https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html

В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем

В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем - РИА Новости, 30.05.2023

В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем

Падение летательных аппаратов, включая беспилотники, на имущество россиян является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями, иначе требуется... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:51

2023-05-30T16:51

2023-05-30T16:59

россия

общество

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869594056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_280d729c30b4d8dcefd4560cd120c9b1.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Падение летательных аппаратов, включая беспилотники, на имущество россиян является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями, иначе требуется дополнительное покрытие таких рисков, сообщили РИА Новости в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). "Вообще говоря, в случае, если имущество гражданина застраховано от риска "падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей", падение беспилотника (дрона) на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем", - рассказали в ВСС. Однако согласно ГК РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное. "То есть если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем, только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска "падение летательных аппаратов и их частей" при наличии расширения страхования на военные риски. Такое расширение не предлагается по умолчанию", - отметили в организации.

https://ria.ru/20230330/avariya-1861722443.html

https://ria.ru/20230530/ataka-1874994211.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, бпла, беспилотники