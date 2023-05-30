https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html
В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем
В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем - РИА Новости, 30.05.2023
В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем
Падение летательных аппаратов, включая беспилотники, на имущество россиян является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями, иначе требуется... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:51
2023-05-30T16:51
2023-05-30T16:59
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Падение летательных аппаратов, включая беспилотники, на имущество россиян является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями, иначе требуется дополнительное покрытие таких рисков, сообщили РИА Новости в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). "Вообще говоря, в случае, если имущество гражданина застраховано от риска "падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей", падение беспилотника (дрона) на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем", - рассказали в ВСС. Однако согласно ГК РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное. "То есть если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем, только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска "падение летательных аппаратов и их частей" при наличии расширения страхования на военные риски. Такое расширение не предлагается по умолчанию", - отметили в организации.
https://ria.ru/20230330/avariya-1861722443.html
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россия, общество, бпла, беспилотники
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В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем
ВСС: падение дрона будет страховым случаем, если оно не связано с боевыми действиями
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Падение летательных аппаратов, включая беспилотники, на имущество россиян является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями, иначе требуется дополнительное покрытие таких рисков, сообщили РИА Новости в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
"Вообще говоря, в случае, если имущество гражданина застраховано от риска "падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей", падение беспилотника (дрона) на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем", - рассказали в ВСС.
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Однако согласно ГК РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное.
"То есть если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем, только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска "падение летательных аппаратов и их частей" при наличии расширения страхования на военные риски. Такое расширение не предлагается по умолчанию", - отметили в организации.
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