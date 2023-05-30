https://ria.ru/20230530/dron-1875026943.html
"Специализация США". В Австрии отреагировали на удар дронов по Москве
"Специализация США". В Австрии отреагировали на удар дронов по Москве - РИА Новости, 30.05.2023
"Специализация США". В Австрии отреагировали на удар дронов по Москве
Читатели австрийского издания Exxpress осудили утреннюю атаку беспилотников на жилые районы Москвы и обвинили Запад в эскалации конфликта. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:57
2023-05-30T11:57
2023-05-30T18:02
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели австрийского издания Exxpress осудили утреннюю атаку беспилотников на жилые районы Москвы и обвинили Запад в эскалации конфликта."США абсолютно точно хотят войны с Россией! Конечно, украинцы более чем готовы взять на себя ответственность, даже хвастаются. Это почти невероятно: ЕС, европейские государства, их правительства наблюдают и ничего не делают, чтобы предотвратить эскалацию", — написала Superartemis."Удары беспилотников по вражеской территории — это специализация США, не так ли?" — задался вопросом Robert."Вместо обещанного весеннего наступления киевский режим развязал террористическую войну. Не сумев победить российские войска, наемники Зеленского устраивают взрывы в общественных местах. Это тактика, используемая трусами для запугивания русского народа", — добавил Eine Fabrik namens August Bebel."Актер в Киеве будет доволен, а мы в еще большем проигрыше. Спасибо ЕС и нашему некомпетентному правительству", — сыронизировал gauf76."Террористические атаки на столицу России едва ли подпадают под "национальную оборону". Всякая поддержка военного режима в Киеве должна быть немедленно прекращена!" — заключил jukeboxhero.Ранним утром беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960146.html
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в мире, москва, россия, киев, сергей собянин, евросоюз
В мире, Москва, Россия, Киев, Сергей Собянин, Евросоюз
"Специализация США". В Австрии отреагировали на удар дронов по Москве
Читатели Exxpress осудили удар беспилотников по жилым домам в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Читатели австрийского издания Exxpress
осудили утреннюю атаку беспилотников на жилые районы Москвы и обвинили Запад в эскалации конфликта.
"США абсолютно точно хотят войны с Россией! Конечно, украинцы более чем готовы взять на себя ответственность, даже хвастаются. Это почти невероятно: ЕС, европейские государства, их правительства наблюдают и ничего не делают, чтобы предотвратить эскалацию", — написала Superartemis.
"Удары беспилотников по вражеской территории — это специализация США, не так ли?" — задался вопросом Robert.
"Вместо обещанного весеннего наступления киевский режим развязал террористическую войну. Не сумев победить российские войска, наемники Зеленского устраивают взрывы в общественных местах. Это тактика, используемая трусами для запугивания русского народа", — добавил Eine Fabrik namens August Bebel.
Несколько домов в Москве атаковали беспилотники
"Актер в Киеве будет доволен, а мы в еще большем проигрыше. Спасибо ЕС и нашему некомпетентному правительству", — сыронизировал gauf76.
"Террористические атаки на столицу России едва ли подпадают под "национальную оборону". Всякая поддержка военного режима в Киеве должна быть немедленно прекращена!" — заключил jukeboxhero.
Ранним утром беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве
. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин
, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали.
Пресс-служба ЗВО опровергла данные о беспилотнике в Ленинградской области