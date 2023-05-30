https://ria.ru/20230530/dostavka-1875136835.html

Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки

Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки - РИА Новости, 30.05.2023

Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки

Вводимый Польшей с 1 июня запрет на проезд российских грузовиков по территории страны не окажет влияния на сроки доставки товаров: планируется применить... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:17

2023-05-30T17:17

2023-05-30T18:47

россия

польша

экономика

в мире

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вводимый Польшей с 1 июня запрет на проезд российских грузовиков по территории страны не окажет влияния на сроки доставки товаров: планируется применить отработанный механизм перецепки и перегрузки, говорится в сообщении Минтранса РФ."Вводимый с 1 июня 2023 года Республикой Польша запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по территории данной республики не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях… Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер", - отметили в министерстве."В прошлом году подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков уже был введен органами Евросоюза. Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу", - пояснили в Минтрансе.В министерстве также уточнили, что запрет польской стороны не спровоцирует заторы в пунктах пропуска и на подъездах к ним. С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении.

https://ria.ru/20230530/polsha-1875123152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, экономика, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии)