https://ria.ru/20230530/dostavka-1875136835.html
Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки
Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки - РИА Новости, 30.05.2023
Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки
Вводимый Польшей с 1 июня запрет на проезд российских грузовиков по территории страны не окажет влияния на сроки доставки товаров: планируется применить... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:17
2023-05-30T17:17
2023-05-30T18:47
россия
польша
экономика
в мире
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вводимый Польшей с 1 июня запрет на проезд российских грузовиков по территории страны не окажет влияния на сроки доставки товаров: планируется применить отработанный механизм перецепки и перегрузки, говорится в сообщении Минтранса РФ."Вводимый с 1 июня 2023 года Республикой Польша запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по территории данной республики не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях… Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер", - отметили в министерстве."В прошлом году подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков уже был введен органами Евросоюза. Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу", - пояснили в Минтрансе.В министерстве также уточнили, что запрет польской стороны не спровоцирует заторы в пунктах пропуска и на подъездах к ним. С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении.
https://ria.ru/20230530/polsha-1875123152.html
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РИА Новости
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россия, польша, экономика, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Польша, Экономика, В мире, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки
Минтранс: запрет Польши на проезд российских грузовиков не повлияет на сроки доставки