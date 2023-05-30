https://ria.ru/20230530/dorogi-1875014199.html
В Подмосковье не зафиксировали повреждений на федеральных дорогах
В Подмосковье не зафиксировали повреждений на федеральных дорогах - РИА Новости, 30.05.2023
В Подмосковье не зафиксировали повреждений на федеральных дорогах
Повреждений и затруднения движения на федеральных дорогах в Подмосковье в связи с произошедшей во вторник атакой беспилотников нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:14
2023-05-30T11:14
2023-05-30T11:14
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
сергей собянин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повреждений и затруднения движения на федеральных дорогах в Подмосковье в связи с произошедшей во вторник атакой беспилотников нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора. "Повреждений и затруднений движения на федеральной сети в Московской области нет", - ответили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможных последствиях на фоне ситуации с беспилотниками в Москве и Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874977501.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, сергей собянин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
В Подмосковье не зафиксировали повреждений на федеральных дорогах
В Подмосковье не зафиксировали повреждений на федеральных дорогах после атаки дронов