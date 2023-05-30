https://ria.ru/20230530/dopros-1874967872.html

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвали на допрос, сообщили СМИ

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвали на допрос, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвали на допрос, сообщили СМИ

Экс-премьер, лидер оппозиции Пакистана Имран Хан вызван во вторник следователями администрации Пенджаба для расследования нападений на дом первого пакистанского РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:40

2023-05-30T08:40

2023-05-30T08:41

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пакистан

имран хан

пенджаб (пакистан)

лахор

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-премьер, лидер оппозиции Пакистана Имран Хан вызван во вторник следователями администрации Пенджаба для расследования нападений на дом первого пакистанского генерал-губернатора Мохаммада Али Джинны и корпоративного здания Аскари в Лахоре, сообщил сайт Geo News. Расследование проводит объединенная следственная группа провинции Пенджаб в связи с беспорядками, которые вспыхнули 9 мая после временного задержания обвиняемого в коррупции Хана и привели к атакам на ряд зданий гражданского и военного назначения. Во время волнений погибли не менее восьми человек, полиция и военные ищут виновных. Сам Хан отпущен полицией под залог. Как отмечает Geo News, министерство внутренних дел провинции Пенджаб сформировало 10 объединенных следственных групп для расследования событий 9 мая. Имран Хан консультируется со своими юристами, но пока не решил, появится ли он перед следователями. Как сообщалось ранее, 25 мая антитеррористический суд Пакистана передал военному трибуналу 16 подозреваемых в причастности к нападению вандалов на дом Джинны. Имран Хан, в свою очередь, обвинил власти в том, что они сами через своих агентов спровоцировали беспорядки и поджоги. Он также направил петицию в Верховный суд с просьбой предотвратить передачу гражданских лиц военному трибуналу.

https://ria.ru/20230416/pakistan-1865627728.html

https://ria.ru/20230525/pakistan-1874077446.html

пакистан

пенджаб (пакистан)

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в мире, пакистан, имран хан, пенджаб (пакистан), лахор