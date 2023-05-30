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ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 30.05.2023 (обновлено: 15:21 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/donetsk-1875088703.html
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.05.2023
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
Потери украинской армии в результате действий "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, 6 единиц техники и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:21
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Потери украинской армии в результате действий "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, 6 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Красного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Потери украинской армии в результате действий "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, 6 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Красного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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