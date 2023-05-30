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ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.05.2023
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
Потери украинской армии в результате действий "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, 6 единиц техники и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:21
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Потери украинской армии в результате действий "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих, 6 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Красного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ на Донецком направлении