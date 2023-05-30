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В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
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08:13 30.05.2023 (обновлено: 08:21 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/domodedovo-1874964203.html
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:13
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в Домодедово.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано
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домодедово (аэропорт), москва
Домодедово (аэропорт), Москва
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

В районе аэропорта Домодедово не обнаружили беспилотных летательных аппаратов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в Домодедово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
08:17
 
Домодедово (аэропорт)Москва
 
 
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