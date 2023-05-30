https://ria.ru/20230530/domodedovo-1874964203.html

В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023

В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:13

2023-05-30T08:13

2023-05-30T08:21

домодедово (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в Домодедово.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано

https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

домодедово (аэропорт), москва