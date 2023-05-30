https://ria.ru/20230530/domodedovo-1874964203.html
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:13
2023-05-30T08:13
2023-05-30T08:21
домодедово (аэропорт)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в Домодедово.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано
https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_678f9603ee957bc61e4958506b871366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), москва
Домодедово (аэропорт), Москва
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
В районе аэропорта Домодедово не обнаружили беспилотных летательных аппаратов