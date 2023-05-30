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Эксперт рассказал, как проверить свои долги перед выездом за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023
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Туризм
 
18:19 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/dolgi-1875008159.html
Эксперт рассказал, как проверить свои долги перед выездом за рубеж
Эксперт рассказал, как проверить свои долги перед выездом за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт рассказал, как проверить свои долги перед выездом за рубеж
Одной из наиболее распространенных причин ограничения права на выезд за границу являются долги, проверить их наличие туристы могут быстро и бесплатно, сообщил... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:19
2023-05-30T18:19
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
долги
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин ограничения права на выезд за границу являются долги, проверить их наличие туристы могут быстро и бесплатно, сообщил РИА Новости эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры" Александр Жалнин.Специалист уточнил, что в случае принятия решения о запрете выезда за рубеж соответствующая информация передается в пограничную службу ФСБ России. "После этого, до момента снятия ограничений, выехать из страны не получится, – сказал он. – Не стоит стараться договориться с пограничниками. Не пропустят. А при определенных условиях такие попытки "торга" могут даже квалифицировать как преступление".По словам Жалнина, если нет уверенности в отсутствии долгов, перед выездом за рубеж следует уточнить информацию. Это позволит существенно минимизировать риски получения отказа на границе.Проще всего, говорит эксперт, узнать о наличии налоговой, судебной задолженности и о штрафах ГИБДД на портале Госуслуг. Не будет лишним сделать запрос в Банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России.При наличии долгов следует обратиться в территориальный отдел судебных приставов. Там подробно объяснят, по поводу каких сумм возбуждено дело, принято ли постановление о запрете на выезд и что нужно сделать для снятия ограничений."После решения вопроса с долгами судебный пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд, – уточнил Жалнин. – Но в электронную систему органов пограничного контроля оно попадет не сразу".По его словам, копия постановления о снятии ограничения права на выезд и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через границу. Он советует проверять задолженность и решать вопросы с ней заблаговременно.
https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html
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туризм, новости - туризм, туристы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), долги
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Долги
Эксперт рассказал, как проверить свои долги перед выездом за рубеж

Эксперт дал совет туристам, как и где можно проверить свои долги перед поездкой за границу

© РИА Новости / Эмин Джафаров | Перейти в медиабанкПассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский"
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту Жуковский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Эмин Джафаров
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин ограничения права на выезд за границу являются долги, проверить их наличие туристы могут быстро и бесплатно, сообщил РИА Новости эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры" Александр Жалнин.
Специалист уточнил, что в случае принятия решения о запрете выезда за рубеж соответствующая информация передается в пограничную службу ФСБ России. "После этого, до момента снятия ограничений, выехать из страны не получится, – сказал он. – Не стоит стараться договориться с пограничниками. Не пропустят. А при определенных условиях такие попытки "торга" могут даже квалифицировать как преступление".
По словам Жалнина, если нет уверенности в отсутствии долгов, перед выездом за рубеж следует уточнить информацию. Это позволит существенно минимизировать риски получения отказа на границе.
Проще всего, говорит эксперт, узнать о наличии налоговой, судебной задолженности и о штрафах ГИБДД на портале Госуслуг. Не будет лишним сделать запрос в Банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России.
При наличии долгов следует обратиться в территориальный отдел судебных приставов. Там подробно объяснят, по поводу каких сумм возбуждено дело, принято ли постановление о запрете на выезд и что нужно сделать для снятия ограничений.
"После решения вопроса с долгами судебный пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд, – уточнил Жалнин. – Но в электронную систему органов пограничного контроля оно попадет не сразу".
По его словам, копия постановления о снятии ограничения права на выезд и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через границу. Он советует проверять задолженность и решать вопросы с ней заблаговременно.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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