https://ria.ru/20230530/dialog-1875175293.html

Турция и США обсудили зерновую сделку и процесс членства Швеции в НАТО

Турция и США обсудили зерновую сделку и процесс членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.05.2023

Турция и США обсудили зерновую сделку и процесс членства Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном "зерновую сделку" и процесс членства Швеции в НАТО, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:26

2023-05-30T19:26

2023-05-30T19:26

россия

в мире

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

турция

швеция

зерновая сделка

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном "зерновую сделку" и процесс членства Швеции в НАТО, сообщил МИД Турции. "Сегодня (30 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию Стратегического механизма (между Анкарой и Вашингтоном - ред.), сотрудничество в области оборонной промышленности, нападение на Турецкий дом в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230530/prodovolstvie-1875091167.html

https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html

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россия, в мире, энтони блинкен, мевлют чавушоглу, турция, швеция, зерновая сделка