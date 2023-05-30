https://ria.ru/20230530/detal-1874956747.html
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США - РИА Новости, 30.05.2023
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:44
2023-05-30T05:44
2023-05-30T06:38
в мире
сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, рост американских экономических показателей в течение последних 20 лет удивительным образом совпадает с повышением потолка госдолга США."Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил Пушков.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.По подсчетам американского минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алексей пушков
В мире, США, Алексей Пушков
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
Сенатор Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике