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Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США - РИА Новости, 30.05.2023
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05:44 30.05.2023 (обновлено: 06:38 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/detal-1874956747.html
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США - РИА Новости, 30.05.2023
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:44
2023-05-30T06:38
в мире
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, рост американских экономических показателей в течение последних 20 лет удивительным образом совпадает с повышением потолка госдолга США."Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил Пушков.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.По подсчетам американского минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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в мире, сша, алексей пушков
В мире, США, Алексей Пушков
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США

Сенатор Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, рост американских экономических показателей в течение последних 20 лет удивительным образом совпадает с повышением потолка госдолга США.
«
"Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил Пушков.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.
По подсчетам американского минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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