https://ria.ru/20230530/detal-1874956747.html

Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США

Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США - РИА Новости, 30.05.2023

Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США

США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T05:44

2023-05-30T05:44

2023-05-30T06:38

в мире

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, рост американских экономических показателей в течение последних 20 лет удивительным образом совпадает с повышением потолка госдолга США."Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил Пушков.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта. Американский лидер заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал законодателей поддержать соглашение.По подсчетам американского минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, алексей пушков