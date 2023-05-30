https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html

Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ

Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 30.05.2023

Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ

Санитарные врачи выявили лихорадку Денге у уфимца, который вернулся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:25

2023-05-30T14:25

2023-05-30T14:25

оаэ

юго-восточная азия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

уфа

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УФА, 30 мая – РИА Новости. Санитарные врачи выявили лихорадку Денге у уфимца, который вернулся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии. "На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первый случай лихорадки в республике в этом году. Лихорадка Денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму. От человека к человеку вирус не передается. Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% случаев.

https://ria.ru/20230530/marshrutka-1875061877.html

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оаэ, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, уфа, россия