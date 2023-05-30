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Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 30.05.2023
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14:25 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html
Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ
Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 30.05.2023
Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ
Санитарные врачи выявили лихорадку Денге у уфимца, который вернулся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:25
2023-05-30T14:25
оаэ
юго-восточная азия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
уфа
россия
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Санитарные врачи выявили лихорадку Денге у уфимца, который вернулся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии. "На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первый случай лихорадки в республике в этом году. Лихорадка Денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму. От человека к человеку вирус не передается. Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% случаев.
https://ria.ru/20230530/marshrutka-1875061877.html
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оаэ, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, уфа, россия
ОАЭ, Юго-Восточная Азия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Уфа, Россия
Житель Уфы подхватил лихорадку Денге на отдыхе в ОАЭ

В Уфе врачи выявили лихорадку Денге у вернувшегося с отдыха в ОАЭ мужчины

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Санитарные врачи выявили лихорадку Денге у уфимца, который вернулся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.
"На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге", - говорится в сообщении.
Омск - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Отмечается, что это первый случай лихорадки в республике в этом году.
Лихорадка Денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму. От человека к человеку вирус не передается.
Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% случаев.
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ОАЭЮго-Восточная АзияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоУфаРоссия
 
 
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