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СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023

СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону по статье о... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:29

2023-05-30T19:29

2023-05-30T19:46

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в региональном СУСК РФ."В городе Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории спортивной школы", - говорится в сообщении.Уточняется, что следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. По последним данным, погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра.

https://ria.ru/20230522/attraktsion-1873446636.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия