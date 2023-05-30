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СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023
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19:29 30.05.2023 (обновлено: 19:46 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/delo-1875176242.html
СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023
СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону по статье о... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:29
2023-05-30T19:46
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в региональном СУСК РФ."В городе Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории спортивной школы", - говорится в сообщении.Уточняется, что следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. По последним данным, погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра.
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ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

СК возбудил уголовное дело после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения зрительских трибун на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В городе Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории спортивной школы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.
Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. По последним данным, погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра.
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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22 мая, 16:14
 
Ростов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
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