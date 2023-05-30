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СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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13:54 30.05.2023 (обновлено: 16:09 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/delo-1875062109.html
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:54
2023-05-30T16:09
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
москва
"панцирь-с"
атака украинских беспилотников на москву
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства."По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт)", — говорится в заявлении.Уточняется, что к проверке привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также специалистов судебно-экспертного центра.Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник утром киевский режим атаковал несколько зданий в Москве с помощью восьми беспилотников. Три дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов в Подмосковье сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".В результате падений БПЛА повреждения получили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе столицы. Один беспилотник попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевских властей на эффективный удар российских войск по одному из центров принятия решений на Украине. Он также отметил, что сегодняшняя атака в очередной раз подтвердила необходимость проведения спецоперации.
россия
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москва
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"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), москва, "панцирь-с", атака украинских беспилотников на москву, дмитрий песков, новая москва
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Москва, "Панцирь-С", Атака украинских беспилотников на Москву, Дмитрий Песков, Новая Москва
СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Москву

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт)", — говорится в заявлении.
Уточняется, что к проверке привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также специалистов судебно-экспертного центра.
Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник утром киевский режим атаковал несколько зданий в Москве с помощью восьми беспилотников. Три дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов в Подмосковье сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
В результате падений БПЛА повреждения получили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе столицы. Один беспилотник попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевских властей на эффективный удар российских войск по одному из центров принятия решений на Украине. Он также отметил, что сегодняшняя атака в очередной раз подтвердила необходимость проведения спецоперации.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Москва"Панцирь-С"Атака украинских беспилотников на МосквуДмитрий ПесковНовая Москва
 
 
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