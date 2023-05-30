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СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:54

2023-05-30T13:54

2023-05-30T16:09

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

москва

"панцирь-с"

атака украинских беспилотников на москву

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства."По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт)", — говорится в заявлении.Уточняется, что к проверке привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также специалистов судебно-экспертного центра.Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник утром киевский режим атаковал несколько зданий в Москве с помощью восьми беспилотников. Три дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов в Подмосковье сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".В результате падений БПЛА повреждения получили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе столицы. Один беспилотник попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевских властей на эффективный удар российских войск по одному из центров принятия решений на Украине. Он также отметил, что сегодняшняя атака в очередной раз подтвердила необходимость проведения спецоперации.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве "Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве 2023-05-30T13:54 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), москва, "панцирь-с", атака украинских беспилотников на москву, дмитрий песков, новая москва