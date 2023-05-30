https://ria.ru/20230530/dannye-1875183998.html
Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных
Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных - РИА Новости, 30.05.2023
Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных
Финская газета Iltalehti удалила с собственного сайта 33 материала украинского фрилансера из-за несоответствия действительности и сомнений в достоверности... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:20
2023-05-30T20:20
2023-05-30T23:25
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая — РИА Новости. Финская газета Iltalehti удалила с собственного сайта 33 материала украинского фрилансера из-за несоответствия действительности и сомнений в достоверности информации, говорится в сообщении издания. "Расследование, проведенное Iltalehti, выявило нарушения в работе ассистента, написавшего эти статьи. Некоторые фотографии в статьях были сделаны в другое время и в другом месте, чем утверждалось в заметках. Это вызвало сомнения в достоверности информации в других статьях", - говорится в сообщении издания. Никаких ошибок в информации, содержащейся в удаленных статьях, не было обнаружено, однако редакция решила удалить их все из-за невозможности независимой проверки данных. Сотрудничество Iltalehti с фрилансером прекращено. Газета проверит также материалы второго украинского внештатника.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875023036.html
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных
Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в достоверности
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая — РИА Новости.
Финская газета Iltalehti
удалила с собственного сайта 33 материала украинского фрилансера из-за несоответствия действительности и сомнений в достоверности информации, говорится в сообщении издания.
"Расследование, проведенное Iltalehti, выявило нарушения в работе ассистента, написавшего эти статьи. Некоторые фотографии в статьях были сделаны в другое время и в другом месте, чем утверждалось в заметках. Это вызвало сомнения в достоверности информации в других статьях", - говорится в сообщении издания.
Никаких ошибок в информации, содержащейся в удаленных статьях, не было обнаружено, однако редакция решила удалить их все из-за невозможности независимой проверки данных. Сотрудничество Iltalehti с фрилансером прекращено. Газета проверит также материалы второго украинского внештатника.
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