https://ria.ru/20230530/dannye-1875183998.html

Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных

Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных - РИА Новости, 30.05.2023

Газета в Финляндии удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в данных

Финская газета Iltalehti удалила с собственного сайта 33 материала украинского фрилансера из-за несоответствия действительности и сомнений в достоверности... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:20

2023-05-30T20:20

2023-05-30T23:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая — РИА Новости. Финская газета Iltalehti удалила с собственного сайта 33 материала украинского фрилансера из-за несоответствия действительности и сомнений в достоверности информации, говорится в сообщении издания. "Расследование, проведенное Iltalehti, выявило нарушения в работе ассистента, написавшего эти статьи. Некоторые фотографии в статьях были сделаны в другое время и в другом месте, чем утверждалось в заметках. Это вызвало сомнения в достоверности информации в других статьях", - говорится в сообщении издания. Никаких ошибок в информации, содержащейся в удаленных статьях, не было обнаружено, однако редакция решила удалить их все из-за невозможности независимой проверки данных. Сотрудничество Iltalehti с фрилансером прекращено. Газета проверит также материалы второго украинского внештатника.

https://ria.ru/20230530/ataka-1875023036.html

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в мире, финляндия, украина