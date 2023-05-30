https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html

"Запад их подставил": ВСУ могут лишиться главного козыря

"Запад их подставил": ВСУ могут лишиться главного козыря - РИА Новости, 30.05.2023

"Запад их подставил": ВСУ могут лишиться главного козыря

Французская САУ CAESAR, как и гаубица М777, стараниями журналистов преподносилась как "чудо-оружие от мира артиллерии". Однако во время конфликта проявились ее... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:16

2023-05-30T13:16

2023-05-30T13:17

специальная военная операция на украине

украина

воздушно-космические силы россии

россия

дания

франция

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французская САУ CAESAR, как и гаубица М777, стараниями журналистов преподносилась как "чудо-оружие от мира артиллерии". Однако во время конфликта проявились ее уязвимые стороны. О том, с какими проблемами столкнулись украинские военные — в материале РИА Новости.Грозное оружиеУкраина получила десятки "Цезарей": как минимум, в прошлом году Париж поставил 18 орудий, 12 — в этом. Еще 19 САУ передала Дания.За время конфликта дальнобойные самоходки с дальностью стрельбы около 40 километров хорошо зарекомендовали себя. А благодаря натовским снарядам Excalibur они способны поражать цели на расстоянии до 50 километров.В числе других преимуществ пушек - мобильность и скорострельность. Чтобы приготовить самоходку к стрельбе "с колес" потребуется минута. За такой же промежуток времени она может выпустить восемь снарядов при боекомплекте до 30. Еще 40 секунд потребуется, что вернуть САУ обратно в походное положение.Не панацеяНо за все приходится платить. В случае с CAESAR в жертву принесли защищенность. Как отмечает французский военный эксперт Ксавье Моро, гаубицы создавались для тех театров боевых действий, где практически нет контрбатарейной борьбы. Поэтому решили "сэкономить" на броне. В нынешнем конфликте оружие становится жертвой российских "Ланцетов".По словам Моро, в условиях Донбасса, эту технику применять нельзя, поскольку она быстро выходят из строя и требуют ремонта. Но, подчеркнул аналитик, ее невозможно ремонтировать — "секрет CAESAR" заключается в том, что их придется пересобирать. А это усложняет логистику и возможности использования.Важно и то, что "Цезари" передвигаются на колесах, а не на гусеницах. Поэтому быстроходность - до 80 км/ч по шоссе - компенсируется тем, что эти самоходки недостаточно проходимы на бездорожье. Особенно в плохую погоду.Мартовские иды для "императора"Российские аналоги имеют сопоставимые характеристики - та же 2С19 "Мста-С" пусть и уступает в мобильности и дальнобойности, но значительно лучше защищена. Более подходящий конкурент для "Цезарей" — 2С43 "Мальва". Ее испытания завершились буквально две недели назад. Скоро запустят серийное производство.Образец тоже проигрывает французу в дальности стрельбы. В отличие от практичности - ремонтировать и обслуживать эту технику Россия способна сама. Чего не скажешь про Киев, который зависит от поставок. Постоянные удары российских ВКС по складам вооружений и другим военным объектам лишь усугубили проблему.Есть в о арсеналах и самоходка, которая превосходит CAESAR в дальнобойности, проходимости, скорострельности и броне - 2С35 "Коалиция-СВ". Она уступает лишь в скорости - все же, 48 тонн разогнать гораздо сложнее, чем 17,5. Зато достанет противника за 70 километров, когда тот еще будет в "походном порядке".

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, воздушно-космические силы россии, россия, дания, франция