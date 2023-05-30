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Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики - РИА Новости, 30.05.2023
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10:46 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/buryatiya-1875007814.html
Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики
Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики - РИА Новости, 30.05.2023
Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики, отметив, что они по праву могут гордиться самобытным... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:46
2023-05-30T10:46
россия
республика бурятия
байкал
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики, отметив, что они по праву могут гордиться самобытным историческим и духовным наследием предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и посёлки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в поздравлении. Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. По его словам, в Бурятии реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники. "Убежден, что энергия, инициативность, искренняя любовь к Родине будут и впредь помогать вам в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России. Желаю вам всего самого доброго", - заключил Путин.
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россия, республика бурятия, байкал, владимир путин
Россия, Республика Бурятия, Байкал, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики

Путин: жители Бурятии могут гордиться самобытным историческим, духовным наследием предков

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики, отметив, что они по праву могут гордиться самобытным историческим и духовным наследием предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и посёлки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в поздравлении.
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. По его словам, в Бурятии реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники.
"Убежден, что энергия, инициативность, искренняя любовь к Родине будут и впредь помогать вам в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России. Желаю вам всего самого доброго", - заключил Путин.
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РоссияРеспублика БурятияБайкалВладимир Путин
 
 
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