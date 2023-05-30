https://ria.ru/20230530/burundi-1875034196.html

Лавров прибыл в Бурунди с рабочим визитом

Лавров прибыл в Бурунди с рабочим визитом - РИА Новости, 30.05.2023

Лавров прибыл в Бурунди с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым рабочим визитом в Бурунди, в крупнейшем городе страны Бужумбуре он проведет ряд встреч с... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:26

2023-05-30T12:26

2023-05-30T12:45

бурунди

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым рабочим визитом в Бурунди, в крупнейшем городе страны Бужумбуре он проведет ряд встреч с руководством страны, передает корреспондент РИА Новости.Бурунди - небольшое государство в Восточной Африке, граничащее с Танзанией, Руандой и Демократической Республикой Конго. Бужумбура была столицей страны с 1962 по 2019 годы. Сейчас столицей Бурунди является город Гитега, но Бужумбура остается экономическим центром государства. Глава российского дипведомства никогда ранее не посещал эту африканскую страну.Накануне Лавров начал очередной, уже четвертый по счету, визит на африканский континент за последний год и посетил Кению, где встретился с руководством страны. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.Последний личный контакт российского министра с представителем руководства Бурунди состоялся в конце марта в Сочи, когда туда приезжал глава МИД страны Альбер Шингиро. По итогам переговоров Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение и меморандум о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики.О планах сотрудничества двух стран в области атомной энергетики стало известно в прошлом году. Россия и Бурунди на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали "дорожную карту" по налаживанию диалога в области мирного применения атомной энергии. Как сообщили в пресс-службе "Росатома", документ предусматривает взаимодействие сторон на период с 2022 по 2024 годы для оценки перспектив атомной генерации в Бурунди и проработки возможности реализации проектов в сфере неэнергетических применений атомной энергии в стране. По словам министра водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагима Увизейе, уровень электрификации в стране составляет лишь 13%, и поэтому Бурунди рассматривает использование атомной энергии для своего развития.В беседе с РИА новости он также отметил, что соглашения были нужны и для того, чтобы граждане Бурунди учились в России и становились компетентными специалистами в этой сфере. В дальнейшем это приведет к тому, что в стране появится атомная энергетика.Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Шингиро в марте, стороны намерены углублять взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Также, как отметил бурундийский министр, его страна готова развивать сотрудничество с Россией в областях безопасности и военно-технического сотрудничества.Еще одной темой для обсуждений в ходе визита Лаврова в Бужумбуру может стать участие Бурунди во втором саммите Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетит президент страны Эварист Ндайишимие.

https://ria.ru/20230530/briks-1875038273.html

https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874829926.html

бурунди

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бурунди, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия