Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 30.05.2023 (обновлено: 14:03 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/briks-1875038273.html
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема для обсуждения внутри объединения, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:39
2023-05-30T14:03
венесуэла
брикс
николас мадуро
дмитрий песков
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема для обсуждения внутри объединения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС.В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность."За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Эта тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия расценивает возможность расширения БРИКС.
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, брикс, николас мадуро, дмитрий песков, в мире, россия
Венесуэла, БРИКС, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, В мире, Россия
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Песков назвал присоединение новых стран к БРИКС темой для обсуждения внутри объединения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема для обсуждения внутри объединения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС.
В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность.
«
"За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Эта тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия расценивает возможность расширения БРИКС.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков
26 мая, 12:10
 
ВенесуэлаБРИКСНиколас МадуроДмитрий ПесковВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала