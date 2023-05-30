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В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема для обсуждения внутри объединения, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:39
2023-05-30T12:39
2023-05-30T14:03
венесуэла
брикс
николас мадуро
дмитрий песков
в мире
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, это тема для обсуждения внутри объединения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС.В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на эту возможность."За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Эта тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия расценивает возможность расширения БРИКС.
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
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венесуэла, брикс, николас мадуро, дмитрий песков, в мире, россия
Венесуэла, БРИКС, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, В мире, Россия
В Кремле прокомментировали намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Песков назвал присоединение новых стран к БРИКС темой для обсуждения внутри объединения