Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались

На войне как на войне: сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начиненных взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами. По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Никто из жителей столицы серьезно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.Это сухие и серые факты из официальных источников.Но если вам хочется пощекотать себе нервы, то в каналах и пабликах, курируемых ЦИПСО Украины, можно легко найти леденящие кровь истории о сотнях дронов, атаковавших беззаботную и беззащитную Москву, заревах и пожарах, реве сирен, забитом метро, о панике и ужасе, охватившем москвичей, полном параличе власти, безоговорочной победе украинских вундервафлей и прочей голливудской красоте.Правда, красота эта находится только в воспаленном воображении удаленных авторов телеграм-каналов из Львова и Сум, потому что реальные победы делаются не картинками и мемами, а реальной работой на земле.А на земле у нас идет все буднично и жестко.В частности, ВКС России в ночь на 29 мая нанесли массированный ракетный удар по различным областям Украины, поразив десятки стратегических целей, включая целый ряд военных объектов в Киеве. В Хмельницкой области на аэродроме базирования 7-й бригады тактической авиации ВСУ были уничтожены самолеты, адаптированные под британские крылатые ракеты Storm Shadow. В морском порту в Одессе были уничтожены танки Leopard, которые, предположительно, ждали своей отправки на Херсонское направление. И так далее, так далее, так далее. Никакого виртуального хайпа, а только реальные руины и пожары на месте важных (заметим — не гражданских) объектов.Успешные рейды ВКС России, которым не может противостоять украинско-натовская, а вернее, натовско-украинская ПВО, настолько подкоптили сидячие места властям Украины, что они устами главы ГУР МО Украины Буданова обещали страшно отомстить, а красноречивыми устами мэра Киева Кличко вчера призвали "кошмарить Москву": "Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?"Однако покошмарить жителей Москвы удалось, мягко говоря, не очень.Судя по всему, в отсутствие возможностей нанести нам реальный военно-экономический ущерб, власти Украины под контролем своих западных кураторов сосредоточились на медийной войне и PR-акциях, направленных на западных зрителей. В отчеты, которые ципсошники отправляют своим натовским начальникам, в обязательном порядке входят данные о публикациях в соцсетях, и им очень надо, чтобы Рунет пух от панических сообщений, мутных картинок, мнений "экспертов" и откровенной шизофрении.Это то, за что Украине сейчас все еще платят деньги.Но сейчас эти деньги властям Незалежной будет отработать уже значительно сложнее, потому что наше население продемонстрировало железное спокойствие и выдержку, ПВО, РЭБ и оперативные службы отработали на пять с плюсом, ответственные структуры мгновенно и оперативно начали предоставлять информацию, не оставляя места для слухов и фейков.Нужно понимать, что ни в одной стране мира, и особенно в такой большой по территории стране, как Россия, невозможно создать сплошную зону ПВО, на сто процентов непроницаемую для любых воздушных средств поражения. Нужно понимать, что атаки на Россию гарантированно продолжатся с каждым шагом к агонии киевского режима. Нужно понимать, что против нас будут бросаться самые современные западные вооружения и технологии.Но также нужно понимать, что мы к этому готовы, как это продемонстрировала сегодняшняя сдувшаяся атака, и с каждым днем будем готовы еще лучше.А что касается хайпа, то мы обязательно похайпуем в интернете — когда доделаем все на земле.
На войне как на войне: сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начиненных взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами. По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Никто из жителей столицы серьезно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.
Это сухие и серые факты из официальных источников.
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Но если вам хочется пощекотать себе нервы, то в каналах и пабликах, курируемых ЦИПСО Украины, можно легко найти леденящие кровь истории о сотнях дронов, атаковавших беззаботную и беззащитную Москву, заревах и пожарах, реве сирен, забитом метро, о панике и ужасе, охватившем москвичей, полном параличе власти, безоговорочной победе украинских вундервафлей и прочей голливудской красоте.
Правда, красота эта находится только в воспаленном воображении удаленных авторов телеграм-каналов из Львова и Сум, потому что реальные победы делаются не картинками и мемами, а реальной работой на земле.
В частности, ВКС России в ночь на 29 мая нанесли массированный ракетный удар по различным областям Украины, поразив десятки стратегических целей, включая целый ряд военных объектов в Киеве. В Хмельницкой области на аэродроме базирования 7-й бригады тактической авиации ВСУ были уничтожены самолеты, адаптированные под британские крылатые ракеты Storm Shadow. В морском порту в Одессе были уничтожены танки Leopard, которые, предположительно, ждали своей отправки на Херсонское направление. И так далее, так далее, так далее. Никакого виртуального хайпа, а только реальные руины и пожары на месте важных (заметим — не гражданских) объектов.
Успешные рейды ВКС России, которым не может противостоять украинско-натовская, а вернее, натовско-украинская ПВО, настолько подкоптили сидячие места властям Украины, что они устами главы ГУР МО Украины Буданова обещали страшно отомстить, а красноречивыми устами мэра Киева Кличко вчера призвали "кошмарить Москву": "Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?"
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Однако покошмарить жителей Москвы удалось, мягко говоря, не очень.
Судя по всему, в отсутствие возможностей нанести нам реальный военно-экономический ущерб, власти Украины под контролем своих западных кураторов сосредоточились на медийной войне и PR-акциях, направленных на западных зрителей. В отчеты, которые ципсошники отправляют своим натовским начальникам, в обязательном порядке входят данные о публикациях в соцсетях, и им очень надо, чтобы Рунет пух от панических сообщений, мутных картинок, мнений "экспертов" и откровенной шизофрении.
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Это то, за что Украине сейчас все еще платят деньги.
Но сейчас эти деньги властям Незалежной будет отработать уже значительно сложнее, потому что наше население продемонстрировало железное спокойствие и выдержку, ПВО, РЭБ и оперативные службы отработали на пять с плюсом, ответственные структуры мгновенно и оперативно начали предоставлять информацию, не оставляя места для слухов и фейков.
Нужно понимать, что ни в одной стране мира, и особенно в такой большой по территории стране, как Россия, невозможно создать сплошную зону ПВО, на сто процентов непроницаемую для любых воздушных средств поражения. Нужно понимать, что атаки на Россию гарантированно продолжатся с каждым шагом к агонии киевского режима. Нужно понимать, что против нас будут бросаться самые современные западные вооружения и технологии.
Но также нужно понимать, что мы к этому готовы, как это продемонстрировала сегодняшняя сдувшаяся атака, и с каждым днем будем готовы еще лучше.
А что касается хайпа, то мы обязательно похайпуем в интернете — когда доделаем все на земле.
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