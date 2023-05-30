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Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались - РИА Новости, 30.05.2023
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14:39 30.05.2023 (обновлено: 15:01 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались - РИА Новости, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
На войне как на войне: сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начиненных взрывчаткой и кумулятивными поражающими... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:39
2023-05-30T15:01
аналитика
москва
россия
украина
сергей собянин
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
"панцирь-с"
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На войне как на войне: сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начиненных взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами. По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Никто из жителей столицы серьезно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.Это сухие и серые факты из официальных источников.Но если вам хочется пощекотать себе нервы, то в каналах и пабликах, курируемых ЦИПСО Украины, можно легко найти леденящие кровь истории о сотнях дронов, атаковавших беззаботную и беззащитную Москву, заревах и пожарах, реве сирен, забитом метро, о панике и ужасе, охватившем москвичей, полном параличе власти, безоговорочной победе украинских вундервафлей и прочей голливудской красоте.Правда, красота эта находится только в воспаленном воображении удаленных авторов телеграм-каналов из Львова и Сум, потому что реальные победы делаются не картинками и мемами, а реальной работой на земле.А на земле у нас идет все буднично и жестко.В частности, ВКС России в ночь на 29 мая нанесли массированный ракетный удар по различным областям Украины, поразив десятки стратегических целей, включая целый ряд военных объектов в Киеве. В Хмельницкой области на аэродроме базирования 7-й бригады тактической авиации ВСУ были уничтожены самолеты, адаптированные под британские крылатые ракеты Storm Shadow. В морском порту в Одессе были уничтожены танки Leopard, которые, предположительно, ждали своей отправки на Херсонское направление. И так далее, так далее, так далее. Никакого виртуального хайпа, а только реальные руины и пожары на месте важных (заметим — не гражданских) объектов.Успешные рейды ВКС России, которым не может противостоять украинско-натовская, а вернее, натовско-украинская ПВО, настолько подкоптили сидячие места властям Украины, что они устами главы ГУР МО Украины Буданова обещали страшно отомстить, а красноречивыми устами мэра Киева Кличко вчера призвали "кошмарить Москву": "Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?"Однако покошмарить жителей Москвы удалось, мягко говоря, не очень.Судя по всему, в отсутствие возможностей нанести нам реальный военно-экономический ущерб, власти Украины под контролем своих западных кураторов сосредоточились на медийной войне и PR-акциях, направленных на западных зрителей. В отчеты, которые ципсошники отправляют своим натовским начальникам, в обязательном порядке входят данные о публикациях в соцсетях, и им очень надо, чтобы Рунет пух от панических сообщений, мутных картинок, мнений "экспертов" и откровенной шизофрении.Это то, за что Украине сейчас все еще платят деньги.Но сейчас эти деньги властям Незалежной будет отработать уже значительно сложнее, потому что наше население продемонстрировало железное спокойствие и выдержку, ПВО, РЭБ и оперативные службы отработали на пять с плюсом, ответственные структуры мгновенно и оперативно начали предоставлять информацию, не оставляя места для слухов и фейков.Нужно понимать, что ни в одной стране мира, и особенно в такой большой по территории стране, как Россия, невозможно создать сплошную зону ПВО, на сто процентов непроницаемую для любых воздушных средств поражения. Нужно понимать, что атаки на Россию гарантированно продолжатся с каждым шагом к агонии киевского режима. Нужно понимать, что против нас будут бросаться самые современные западные вооружения и технологии.Но также нужно понимать, что мы к этому готовы, как это продемонстрировала сегодняшняя сдувшаяся атака, и с каждым днем будем готовы еще лучше.А что касается хайпа, то мы обязательно похайпуем в интернете — когда доделаем все на земле.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875038519.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, москва, россия, украина, сергей собянин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, "панцирь-с"
Аналитика, Москва, Россия, Украина, Сергей Собянин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, "Панцирь-С"

Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
На войне как на войне: сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начиненных взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами. По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Никто из жителей столицы серьезно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.
Это сухие и серые факты из официальных источников.
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Песков назвал атаку на Москву ответом на удары по центру принятия решений
Вчера, 12:40
Но если вам хочется пощекотать себе нервы, то в каналах и пабликах, курируемых ЦИПСО Украины, можно легко найти леденящие кровь истории о сотнях дронов, атаковавших беззаботную и беззащитную Москву, заревах и пожарах, реве сирен, забитом метро, о панике и ужасе, охватившем москвичей, полном параличе власти, безоговорочной победе украинских вундервафлей и прочей голливудской красоте.
Правда, красота эта находится только в воспаленном воображении удаленных авторов телеграм-каналов из Львова и Сум, потому что реальные победы делаются не картинками и мемами, а реальной работой на земле.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
А на земле у нас идет все буднично и жестко.
В частности, ВКС России в ночь на 29 мая нанесли массированный ракетный удар по различным областям Украины, поразив десятки стратегических целей, включая целый ряд военных объектов в Киеве. В Хмельницкой области на аэродроме базирования 7-й бригады тактической авиации ВСУ были уничтожены самолеты, адаптированные под британские крылатые ракеты Storm Shadow. В морском порту в Одессе были уничтожены танки Leopard, которые, предположительно, ждали своей отправки на Херсонское направление. И так далее, так далее, так далее. Никакого виртуального хайпа, а только реальные руины и пожары на месте важных (заметим — не гражданских) объектов.
Успешные рейды ВКС России, которым не может противостоять украинско-натовская, а вернее, натовско-украинская ПВО, настолько подкоптили сидячие места властям Украины, что они устами главы ГУР МО Украины Буданова обещали страшно отомстить, а красноречивыми устами мэра Киева Кличко вчера призвали "кошмарить Москву": "Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?"
Боевой вылет вертолета Ка-52 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
23 мая, 11:32
Однако покошмарить жителей Москвы удалось, мягко говоря, не очень.
Судя по всему, в отсутствие возможностей нанести нам реальный военно-экономический ущерб, власти Украины под контролем своих западных кураторов сосредоточились на медийной войне и PR-акциях, направленных на западных зрителей. В отчеты, которые ципсошники отправляют своим натовским начальникам, в обязательном порядке входят данные о публикациях в соцсетях, и им очень надо, чтобы Рунет пух от панических сообщений, мутных картинок, мнений "экспертов" и откровенной шизофрении.
Что-то зажужжало, потом был глухой удар: комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
Вчера, 08:38
Это то, за что Украине сейчас все еще платят деньги.
Но сейчас эти деньги властям Незалежной будет отработать уже значительно сложнее, потому что наше население продемонстрировало железное спокойствие и выдержку, ПВО, РЭБ и оперативные службы отработали на пять с плюсом, ответственные структуры мгновенно и оперативно начали предоставлять информацию, не оставляя места для слухов и фейков.
Нужно понимать, что ни в одной стране мира, и особенно в такой большой по территории стране, как Россия, невозможно создать сплошную зону ПВО, на сто процентов непроницаемую для любых воздушных средств поражения. Нужно понимать, что атаки на Россию гарантированно продолжатся с каждым шагом к агонии киевского режима. Нужно понимать, что против нас будут бросаться самые современные западные вооружения и технологии.
Но также нужно понимать, что мы к этому готовы, как это продемонстрировала сегодняшняя сдувшаяся атака, и с каждым днем будем готовы еще лучше.
А что касается хайпа, то мы обязательно похайпуем в интернете — когда доделаем все на земле.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow
Вчера, 13:24
 
АналитикаМоскваРоссияУкраинаСергей СобянинВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины"Панцирь-С"
 
 
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