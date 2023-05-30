https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html

Путин оценил работу ПВО при атаке украинских беспилотников на Москву

Путин оценил работу ПВО при атаке украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Путин оценил работу ПВО при атаке украинских беспилотников на Москву

Система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, в целом понятно, что нужно делать для ее... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:24

2023-05-30T16:24

2023-05-30T17:11

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

владимир путин

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, в целом понятно, что нужно делать для ее уплотнения, и мы будем это делать, заявил президент России Владимир Путин."Система ПВО Москвы сработала штатно. Удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.Он отметил, что "мы столкнулись с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии"."И просто несопоставима территория самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы - огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - заявил президент.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Путь попыток запугивания России" – Путин об атаке Москвы беспилотниками "Путь попыток запугивания России" – Путин об атаке Москвы беспилотниками 2023-05-30T16:24 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

безопасность, москва, владимир путин, атака украинских беспилотников на москву