https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875115216.html

Путин назвал атаку беспилотников на Москву терактом

Путин назвал атаку беспилотников на Москву терактом - РИА Новости, 30.05.2023

Путин назвал атаку беспилотников на Москву терактом

Атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма, заявил Владимир Путин, комментируя утреннее нападение. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:18

2023-05-30T16:18

2023-05-30T17:16

специальная военная операция на украине

москва

владимир путин

происшествия

атака украинских беспилотников на москву

украина

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма, заявил Владимир Путин, комментируя утреннее нападение."Не мы развязали эту войну в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве", — сказал президент.Он подчеркнул, что, в отличие от ВСУ, российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, к ним относится и "штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад"."Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности", — отметил глава государства.Киев рассчитывает на зеркальные действия Москвы, провоцирует ее, подчеркнул Путин, добавив, что это вызывает беспокойство."Посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны", — сказал президент.Работу системы противовоздушной обороны Москвы он назвал штатной и удовлетворительной. В целом понятно, что нужно для "уплотнения ПВО столицы", и власти будут это делать, заключил Путин.Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875114349.html

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"Путь попыток запугивания России" – Путин об атаке Москвы беспилотниками "Путь попыток запугивания России" – Путин об атаке Москвы беспилотниками 2023-05-30T16:18 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

москва, владимир путин, происшествия, атака украинских беспилотников на москву, украина