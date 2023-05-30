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В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов - РИА Новости, 30.05.2023
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15:58 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875109207.html
В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов
В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов - РИА Новости, 30.05.2023
В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов
Сенаторы предлагают Минтрансу совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть возможность оборудования беспилотников системами спутниковой навигации для мониторинга их... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:58
2023-05-30T15:58
технологии
эра-глонасс
безопасность
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сенаторы предлагают Минтрансу совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть возможность оборудования беспилотников системами спутниковой навигации для мониторинга их полетов, говорится в рекомендация секции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. "Рекомендовать министерству транспорта совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть целесообразность и возможность использования применения ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в целях мониторинга полетов беспилотного воздушного судна для определения и передачи информации о местоположении воздушного судна", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В целях оптимизации ограничений и разработки механизма защиты от противоправного использования беспилотных авиационных систем (БАС) предлагается проработать вопросы установления законодательных требований по оснащению беспилотных гражданских воздушных судов аппаратурой спутниковой навигации, имеющей функциональные возможности по определению и передаче информации о местоположении воздушного судна. Кроме того, сенаторы предлагают обсудить вопросы законодательного обеспечения требований о предоставлении при учете и регистрации беспилотных воздушных судов "сведений об уникальном идентификаторе (ID) БПЛА и сведений об установленной аппаратуре спутниковой навигации (производитель, IMEI)". Минтрансу совместно с Минцифры предлагается рассмотреть возможность "создания единой цифровой платформы, которая будет в себя включать функции: оперативного согласования плана полета и получения разрешений на полет беспилотными воздушными судами, обеспечит взаимодействие и контроль соблюдения ограничений на полет и отправку автоматических уведомлений эксплуатантам БВС (беспилотное воздушное судно) и заинтересованным организациям, позволит накопить статистику полетов БВС для последующего использования". Также сенаторы рекомендуют Минтрансу разработать концепцию кадрового обеспечения беспилотных авиационных систем на основе гармонизации требований профессиональных и образовательных стандартов с возможностью реализации индивидуальных траекторий обучения. Речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875107069.html
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технологии, эра-глонасс, безопасность
Технологии, ЭРА-ГЛОНАСС, Безопасность
В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов

В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой спутниковой навигации для мониторинга полетов

© AP PhotoЖилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве
Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo
Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сенаторы предлагают Минтрансу совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть возможность оборудования беспилотников системами спутниковой навигации для мониторинга их полетов, говорится в рекомендация секции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
"Рекомендовать министерству транспорта совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть целесообразность и возможность использования применения ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в целях мониторинга полетов беспилотного воздушного судна для определения и передачи информации о местоположении воздушного судна", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
МИД России прокомментировал террористическую атаку БПЛА на Москву
Вчера, 15:54
В целях оптимизации ограничений и разработки механизма защиты от противоправного использования беспилотных авиационных систем (БАС) предлагается проработать вопросы установления законодательных требований по оснащению беспилотных гражданских воздушных судов аппаратурой спутниковой навигации, имеющей функциональные возможности по определению и передаче информации о местоположении воздушного судна.
Кроме того, сенаторы предлагают обсудить вопросы законодательного обеспечения требований о предоставлении при учете и регистрации беспилотных воздушных судов "сведений об уникальном идентификаторе (ID) БПЛА и сведений об установленной аппаратуре спутниковой навигации (производитель, IMEI)".
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
Минтрансу совместно с Минцифры предлагается рассмотреть возможность "создания единой цифровой платформы, которая будет в себя включать функции: оперативного согласования плана полета и получения разрешений на полет беспилотными воздушными судами, обеспечит взаимодействие и контроль соблюдения ограничений на полет и отправку автоматических уведомлений эксплуатантам БВС (беспилотное воздушное судно) и заинтересованным организациям, позволит накопить статистику полетов БВС для последующего использования".
Также сенаторы рекомендуют Минтрансу разработать концепцию кадрового обеспечения беспилотных авиационных систем на основе гармонизации требований профессиональных и образовательных стандартов с возможностью реализации индивидуальных траекторий обучения.
Речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
Вчера, 14:39
 
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