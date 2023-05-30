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Захарова: постпредство снабдит ЕС всей информацией об атаке БПЛА на Москву

Захарова: постпредство снабдит ЕС всей информацией об атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Захарова: постпредство снабдит ЕС всей информацией об атаке БПЛА на Москву

Постпредство РФ при Евросоюзе снабдит службы ЕС всей информацией об атаке беспилотников на Москву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:51

2023-05-30T15:51

2023-05-30T15:52

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украина

атака украинских беспилотников на москву

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Постпредство РФ при Евросоюзе снабдит службы ЕС всей информацией об атаке беспилотников на Москву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению сообщения, что над Москвой летали беспилотники, но заявил, что "это не совсем к нам, чтобы комментировать" и что "мы ничего не знаем о происхождении и о деталях этого инцидента". "Российское постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных "невкурсантов", которые сидят в брюссельских танках", - написала Захарова. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, мария захарова, украина, атака украинских беспилотников на москву, москва