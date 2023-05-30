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Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875098566.html
Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме
Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2023
Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме
Целью атаки беспилотников было посеять панику среди населения, но Киев ее добиться не смог: это никак не повлияло на жизнь столицы, напугать граждан не... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:45
2023-05-30T15:45
специальная военная операция на украине
москва
госдума рф
алексей журавлев
атака украинских беспилотников на москву
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Целью атаки беспилотников было посеять панику среди населения, но Киев ее добиться не смог: это никак не повлияло на жизнь столицы, напугать граждан не получилось, и даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Украина и ее западные кураторы, безусловно, хотели бы видеть вереницы уезжающих из Москвы автомобилей, закрытые магазины и демонстрации. Недаром в публикациях европейской прессы неоднократно упоминается "паника", но это лишь результат, которого они старались достичь атакой дронов", - сказал он. Журавлев отметил, что жизнь столицы продолжилась в обычном режиме. "В действительности все эти сбитые беспилотники ни на полграмма не повлияли на жизнь российского мегаполиса, даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду. Поэтому можно констатировать, что главной своей цели враг не добился, напугать нас не получится, а систему ПВО настроим так, что муха не проскочит, пусть даже не сомневаются", - подчеркнул депутат. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875061694.html
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москва, госдума рф, алексей журавлев , атака украинских беспилотников на москву, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Атака украинских беспилотников на Москву, Украина
Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: Киев не добился главной цели атаки БПЛА, не смог напугать жителей Москвы

© AP PhotoОбломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Целью атаки беспилотников было посеять панику среди населения, но Киев ее добиться не смог: это никак не повлияло на жизнь столицы, напугать граждан не получилось, и даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
«
"Украина и ее западные кураторы, безусловно, хотели бы видеть вереницы уезжающих из Москвы автомобилей, закрытые магазины и демонстрации. Недаром в публикациях европейской прессы неоднократно упоминается "паника", но это лишь результат, которого они старались достичь атакой дронов", - сказал он.
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
"Без паники". Эксперт прокомментировал атаку дронов на Москву
Вчера, 13:51
Журавлев отметил, что жизнь столицы продолжилась в обычном режиме.
«
"В действительности все эти сбитые беспилотники ни на полграмма не повлияли на жизнь российского мегаполиса, даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду. Поэтому можно констатировать, что главной своей цели враг не добился, напугать нас не получится, а систему ПВО настроим так, что муха не проскочит, пусть даже не сомневаются", - подчеркнул депутат.
По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваГосдума РФАлексей ЖуравлевАтака украинских беспилотников на МосквуУкраина
 
 
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