https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875098566.html

Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме

Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2023

Киев не добился главной цели атаки дронов на Москву, заявили в Госдуме

Целью атаки беспилотников было посеять панику среди населения, но Киев ее добиться не смог: это никак не повлияло на жизнь столицы, напугать граждан не... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:45

2023-05-30T15:45

2023-05-30T15:45

специальная военная операция на украине

москва

госдума рф

алексей журавлев

атака украинских беспилотников на москву

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Целью атаки беспилотников было посеять панику среди населения, но Киев ее добиться не смог: это никак не повлияло на жизнь столицы, напугать граждан не получилось, и даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Украина и ее западные кураторы, безусловно, хотели бы видеть вереницы уезжающих из Москвы автомобилей, закрытые магазины и демонстрации. Недаром в публикациях европейской прессы неоднократно упоминается "паника", но это лишь результат, которого они старались достичь атакой дронов", - сказал он. Журавлев отметил, что жизнь столицы продолжилась в обычном режиме. "В действительности все эти сбитые беспилотники ни на полграмма не повлияли на жизнь российского мегаполиса, даже расписание общественного транспорта не изменилось ни на секунду. Поэтому можно констатировать, что главной своей цели враг не добился, напугать нас не получится, а систему ПВО настроим так, что муха не проскочит, пусть даже не сомневаются", - подчеркнул депутат. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875061694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, госдума рф, алексей журавлев , атака украинских беспилотников на москву, украина