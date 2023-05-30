https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875061694.html

"Без паники". Эксперт прокомментировал атаку дронов на Москву

"Без паники". Эксперт прокомментировал атаку дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

"Без паники". Эксперт прокомментировал атаку дронов на Москву

Россия знает, какие меры нужно принимать против атак украинских БПЛА, "ничего страшного не происходит", заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:51

2023-05-30T13:51

2023-05-30T14:28

специальная военная операция на украине

происшествия

атака украинских беспилотников на москву

москва

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875017286_0:158:2993:1842_1920x0_80_0_0_bc38778f728b4f138eb6c9a38286ad17.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия знает, какие меры нужно принимать против атак украинских БПЛА, "ничего страшного не происходит", заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Здесь не нужно сеять никакой паники. Две стороны конфликта используют разные технологии для того, чтобы атаковать - защищаться. Мы в этом плане тоже не стоим на месте, и, не влезая на территорию разных служб, могу сказать, что понимаем, что надо делать - какие оргмеры и технические меры принимать, поэтому ничего страшного не происходит", - заявил Бабинцев. Он добавил, что новые украинские БПЛА с аэродинамической схемой "утка", участвовавшие в атаке на Москву, могут быть серийными изделиями, судя по ровной работе их двигателя.

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, атака украинских беспилотников на москву, москва, украина, россия