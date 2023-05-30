https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875038395.html
Песков: атака украинских дронов на Москву подтверждает необходимость СВО
Песков: атака украинских дронов на Москву подтверждает необходимость СВО - РИА Новости, 30.05.2023
Песков: атака украинских дронов на Москву подтверждает необходимость СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву, заявил, что это подтверждает необходимость проведения спецоперации и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:40
2023-05-30T12:40
2023-05-30T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
москва
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву, заявил, что это подтверждает необходимость проведения спецоперации и достижения поставленных Россией целей. "Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей", - сказал Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По его словам, никто из жителей домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.
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РИА Новости
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безопасность, дмитрий песков, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Москва, Россия
Песков: атака украинских дронов на Москву подтверждает необходимость СВО
Песков: атака украинских БПЛА на Москву подтверждает необходимость проведения спецоперации
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву, заявил, что это подтверждает необходимость проведения спецоперации и достижения поставленных Россией целей.
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"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей", - сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По его словам, никто из жителей домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.
В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву