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В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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12:37 30.05.2023 (обновлено: 12:49 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875037516.html
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:37
2023-05-30T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он журналистам.На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо."Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработало хорошо", - сказал он.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
https://ria.ru/20230530/dron-1875026943.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
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безопасность, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, бпла, беспилотники, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, БПЛА, Беспилотники, Украина
В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Песков: Минобороны и система ПВО сработали должным образом при атаке БПЛА на Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он журналистам.
На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо.
"Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработало хорошо", - сказал он.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВОБПЛАБеспилотникиУкраина
 
 
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