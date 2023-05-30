https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875037516.html

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:37

2023-05-30T12:37

2023-05-30T12:49

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он журналистам.На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо."Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработало хорошо", - сказал он.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230530/dron-1875026943.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

украина

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Владимир Лаврентьев

безопасность, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, бпла, беспилотники, украина