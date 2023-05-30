https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875037400.html
Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников
Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников
Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:36
2023-05-30T12:36
2023-05-30T14:11
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
атака украинских беспилотников на москву
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС", - сказал он журналистам. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, атака украинских беспилотников на москву
Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Атака украинских беспилотников на Москву, Специальная военная операция на Украине
Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников
Песков: Путин в прямом режиме получал информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковье