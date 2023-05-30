https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875037400.html

Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников

Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023

Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников

Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:36

2023-05-30T12:36

2023-05-30T14:11

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

атака украинских беспилотников на москву

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС", - сказал он журналистам. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

москва, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, атака украинских беспилотников на москву