https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874993518.html

В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:59

2023-05-30T09:59

2023-05-30T12:30

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

атака украинских беспилотников на москву

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. "Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что у России есть возможности сторицей ответить противнику за атаки на Москву. При этом сенатор Совета Федерации Наталия Косихина, комментируя атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, выразила уверенность в высоком профессионализме оперативных и экстренных служб, которые не позволят нарушителям закона добиться своей цели. "Глубоко убеждена, что профессионализм и длительный опыт борьбы с подобными атаками позволит нам избежать значительных разрушений. Уверена, что соответствующие ведомства обязательно дадут оценку действиям, найдут и строго накажут по закону тех, кто занимается циничными и безнравственными действиями по атаке на мирное население", - заявила Косихина РИА Новости.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, атака украинских беспилотников на москву