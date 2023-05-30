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В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 30.05.2023 (обновлено: 12:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874993518.html
В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:59
2023-05-30T12:30
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
атака украинских беспилотников на москву
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. "Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что у России есть возможности сторицей ответить противнику за атаки на Москву. При этом сенатор Совета Федерации Наталия Косихина, комментируя атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, выразила уверенность в высоком профессионализме оперативных и экстренных служб, которые не позволят нарушителям закона добиться своей цели. "Глубоко убеждена, что профессионализм и длительный опыт борьбы с подобными атаками позволит нам избежать значительных разрушений. Уверена, что соответствующие ведомства обязательно дадут оценку действиям, найдут и строго накажут по закону тех, кто занимается циничными и безнравственными действиями по атаке на мирное население", - заявила Косихина РИА Новости.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html
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москва, происшествия, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Атака украинских беспилотников на Москву
В Совфеде прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Сенатор от Крыма Цеков назвал атаку дронов на Москву актом бессилия киевского режима

© AP PhotoЖилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве
Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo
Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал.
Дым в небе в Подмосковье из-за работы ПВО
Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа, считает эксперт
Вчера, 09:54
«
"Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что у России есть возможности сторицей ответить противнику за атаки на Москву.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
При этом сенатор Совета Федерации Наталия Косихина, комментируя атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, выразила уверенность в высоком профессионализме оперативных и экстренных служб, которые не позволят нарушителям закона добиться своей цели.
«
"Глубоко убеждена, что профессионализм и длительный опыт борьбы с подобными атаками позволит нам избежать значительных разрушений. Уверена, что соответствующие ведомства обязательно дадут оценку действиям, найдут и строго накажут по закону тех, кто занимается циничными и безнравственными действиями по атаке на мирное население", - заявила Косихина РИА Новости.
Что-то зажужжало, потом был глухой удар: комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
Вчера, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
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