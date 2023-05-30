https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа, считает эксперт

Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа, считает эксперт - РИА Новости, 30.05.2023

Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа, считает эксперт

Среди беспилотников, которыми Украина атаковала Москву, были дроны нового, ранее неизвестного типа, выполненные по схеме "утка", заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:54

2023-05-30T09:54

2023-05-30T10:59

происшествия

алексей рогозин

москва

киев

украина

атака украинских беспилотников на москву

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Среди беспилотников, которыми Украина атаковала Москву, были дроны нового, ранее неизвестного типа, выполненные по схеме "утка", заявил РИА Новости руководитель Центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Российская столица сегодня утром была атакована, в том числе, ранее неизвестными беспилотниками самолётного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка" - когда горизонтальное оперение самолёта расположено впереди крыла. Возможно, это связано со стремлением повысить грузоподъемность таких аппаратов. Подобные дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая, но ранее замечены на фронте по открытым данным не были", - рассказал Рогозин. По его оценке, размах крыла аппаратов составляет не менее четырех метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания. "Потенциально дальность подобных аппаратов, если сравнить с известными аппаратами такого же класса, может достигать 1000 км. То есть они могли запускаться с подконтрольных Киеву территорий", - добавил собеседник. По оценке эксперта, стоимость такой машины может в зависимости от систем навигации и управления достигать 200 тысяч долларов, хотя, скорее всего, существенно меньше.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

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Последствия попадания беспилотника в дом на улице Атласова в Новой Москве Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. "В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации. 2023-05-30T09:54 true PT0M49S

Обстановка у московской многоэтажки, куда попал беспилотник Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале. 2023-05-30T09:54 true PT0M59S

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Ольга Фомченкова

происшествия, алексей рогозин, москва, киев, украина, атака украинских беспилотников на москву