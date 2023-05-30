https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874977501.html

В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву

В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву

Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:26

2023-05-30T09:26

2023-05-30T09:50

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россия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", — говорится в публикации.Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.Произошедшее в ведомстве назвали террористической атакой.Ранним утром беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали.На местах ЧП работают все экстренные службы.Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО в регионе сбили несколько беспилотников. В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.

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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2023-05-30T09:26 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, безопасность