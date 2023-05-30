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В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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09:26 30.05.2023 (обновлено: 09:50 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874977501.html
В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву
В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву
Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:26
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москва
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", — говорится в публикации.Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.Произошедшее в ведомстве назвали террористической атакой.Ранним утром беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали.На местах ЧП работают все экстренные службы.Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО в регионе сбили несколько беспилотников. В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.
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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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москва, россия, безопасность
Москва, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали подробности атаки украинских дронов на Москву

Минобороны: киевский режим пытался атаковать объекты в Москве беспилотниками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", — говорится в публикации.
Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.
Произошедшее в ведомстве назвали террористической атакой.
Ранним утром беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Жителей временно эвакуировали.
На местах ЧП работают все экстренные службы.
© Фото очевидцаБПЛА в небе в Московской области
БПЛА в небе в Московской области
© Фото очевидца
БПЛА в небе в Московской области
Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО в регионе сбили несколько беспилотников.
В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.
Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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